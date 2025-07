Reddit fora do ar: veja as informações disponíveis

Na manhã de quarta-feira, por volta das 11h52 (horário de Brasília), o Reddit enfrentou uma grande queda que afetou muitos usuários. Ao tentar acessar qualquer página do site, os visitantes eram redirecionados para uma mensagem de erro que dizia: “reddit quebrou!”. A situação gerou uma onda de reclamações, com mais de 72 mil relatos sobre problemas de acesso registrados na plataforma Downdetector, indicando que o problema não era isolado.

A equipe do Reddit começou a investigar as falhas no serviço logo após 11h30 e, por volta de 12h07, informou que havia identificado a causa do problema e estava em processo de resolução. Às 12h21, o Reddit anunciou que uma solução havia sido implementada e que estavam monitorando a situação.

Por fim, o problema foi totalmente resolvido às 12h38, e o site voltou a funcionar normalmente.

### Histórico de Problemas do Reddit

Incidentes como este não são incomuns no Reddit. O site costuma enfrentar pequenas interrupções cerca de duas a três vezes por mês. Em junho, por exemplo, ocorreram duas situações de “erros elevados”, cada uma delas resolvida em menos de uma hora. Uma dessas falhas impediu a publicação de comentários.

Desde o início de 2023, houve pelo menos um registro de problemas a cada mês. Considerando que o Reddit está entre os dez sites mais visitados do mundo, é compreensível que os servidores, por vezes, não suportem a alta demanda de visitantes. Apesar disso, esses problemas podem causar frustração em usuários que buscam acompanhar conversas, se informar sobre eventos atuais ou fazer avaliações de produtos.