Nascidos em setembro e outubro podem sacar o PIS/Pasep

Trabalhadores com carteira assinada que nasceram em setembro ou outubro já podem ficar animados: é hora de receber o abono salarial PIS/Pasep. Esse pagamento, referente ao ano-base de 2023, vai até 29 de dezembro e varia entre R$ 127,00 e R$ 1.518, dependendo do tempo de serviço.

O PIS é destinado a quem trabalha no setor privado, enquanto o Pasep é voltado para os servidores públicos. Agora, vamos entender direitinho como funciona isso.

As exigências

Para ter direito ao abono, é importante que o trabalhador tenha atuado formalmente por pelo menos 30 dias em 2023. Além disso, a renda mensal precisa ser de até dois salários mínimos. Para se qualificar, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço.

O cálculo do valor é feito com base no salário mínimo, que é dividido por 12 e multiplicado pelos meses trabalhados. Por exemplo, quem trabalhou o ano inteiro recebe os R$ 1.518, enquanto quem atuou apenas por um mês leva para casa R$ 127,00. O calendário de pagamentos é determinado pelo mês de nascimento. Assim, setembro e outubro têm pagamentos a partir de 15 de julho.

Os nascidos em novembro e dezembro podem esperar seus pagamentos a partir de 15 de agosto. Para conferir se você tem direito ao benefício, é só acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e dar uma olhada na aba “Abono Salarial”. O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal.

Você pode sacar o abono de várias formas, seja pela conta ou pelo app Caixa Tem, ou ainda em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento. Já o Pasep é gerido pelo Banco do Brasil, que oferece opções como TED, Pix ou saque presencial. Estima-se que R$ 30,7 bilhões serão distribuídos para 25,8 milhões de trabalhadores.

Esse abono salarial é uma excelente ajuda para complementar a renda, e sua movimentação traz um impacto positivo para a economia. Os pagamentos começam em julho, então é uma boa notícia não só para quem recebe, mas também para o comércio e a inclusão social. O governo tem buscado facilitar tanto a consulta quanto o saque do benefício, garantindo que tudo seja feito de maneira simples e transparente.