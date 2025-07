Recursos inesperados do seu Kindle que você precisa conhecer

O Kindle é um verdadeiro queridinho entre os amantes de leitura. Desenvolvido pela Amazon, esse leitor de livros digitais facilita a compra, o download, o armazenamento e a leitura de uma variedade de conteúdos, como livros, revistas e jornais.

Seu design leve e compacto é perfeito para quem está sempre em movimento. A tela de e-ink proporciona uma experiência de leitura que lembra a do papel, funcionando bem em qualquer iluminação, seja em ambientes mais claros ou escuros.

Se você é fã do Kindle, talvez não conheça algumas das funcionalidades que ele oferece e que podem tornar sua experiência ainda melhor. Confira cinco dicas úteis para aproveitar ao máximo o seu dispositivo.

Captura de tela

No Kindle, é possível fazer capturas de tela do que você está lendo. Assim como em smartphones e computadores, essas imagens podem ser salvas e transferidas para outros dispositivos de forma simples. Isso pode ser ótimo para guardar trechos românticos ou informações importantes.

Utilizar capas de livros como tela de bloqueio

Uma das funcionalidades mais legais é a capacidade de usar a capa do livro como tela de bloqueio. Para ativar essa opção, você só precisa ir nas configurações do Kindle e selecionar “tampa de exibição”. Assim, sempre que o seu dispositivo entrar em modo de descanso, ele mostrará a arte da capa que você está lendo. Um charme, né?

Ajuste de fonte

Outra função prática é o ajuste da fonte. Você pode customizar a leitura de acordo com seu gosto. Basta tocar no ícone “Aa” na parte superior da tela. Lá, você pode escolher o tamanho e o estilo da fonte, além de alterar o layout, ajustando as margens e o alinhamento. Isso é ótimo para quem tem preferência por um tipo de letra ou precisa de algo mais confortável para a visão.

Utilizar o Kindle como tablet

Você sabia que o Kindle não serve apenas para ler livros? Ele também pode funcionar como um tablet simples. Além de e-books, você pode ler outros formatos de arquivo. Para isso, é só transferir os documentos diretamente do computador para o seu Kindle. Prático para quem precisa carregar arquivos como PDFs ou outros textos.

Pesquisar termos

Por fim, se você precisar conferir quantas vezes uma palavra aparece em uma obra, o Kindle tem uma solução fácil. Basta selecionar a palavra, clicar na lâmpada e escolher “Este e-book”. O dispositivo mostrará todos os momentos em que a palavra foi mencionada no livro. Uma mão na roda para quem está estudando ou quer lembranças de passagens específicas.

Essas funcionalidades podem fazer uma grande diferença para você, tornando o seu Kindle ainda mais útil e completo. Experimente e descubra novos modos de aproveitar suas leituras!