Férias de julho: entrada grátis para crianças no Hopi Hari e Wet’n Wild

Mês de férias traz oportunidades para famílias se divertirem e economizarem em passeios próximos a São Paulo. Os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, situados a cerca de uma hora da capital, oferecem promoções especiais e programação diferenciada durante o mês de julho.

### Hopi Hari: Crianças não pagam em julho

O Hopi Hari, um famoso parque de diversões localizado em Vinhedo, está com uma oferta atraente. Até o dia 31 de julho, crianças de até 12 anos têm entrada gratuita. Para que a criança possa aproveitar a promoção, ela deve estar acompanhada por um adulto que pague o ingresso. A entrada do adulto precisa ser comprada com antecedência no site oficial do parque, onde é possível encontrar descontos de até 25% ao adquirir os ingressos antecipadamente.

Atualmente, o preço normal do passaporte individual é de R$ 142,89. Após a compra do primeiro ingresso, os descontos já são aplicados em compras adicionais, variando entre 10% e 25%, dependendo da quantidade de ingressos adquiridos. Para validar a entrada gratuita, é necessário apresentar um documento com foto da criança na entrada do parque.

### Wet’n Wild: Programação especial de férias

Ao lado do Hopi Hari, o Wet’n Wild também tem novidades para julho com a “SuperFérias”, que ocorrerá entre os dias 3 e 28 do mês. Este evento incluirá uma série de atividades, como oficinas, brincadeiras e shows musicais, garantindo diversão para toda a família.

Destacam-se atrações como o Festival de Luzes Lektrik Art, que oferece experiências visuais incríveis; a Bubble Party, que é uma festa de espuma animada por um DJ; e a Oficina LeChefinho, onde as crianças podem aprender sobre culinária de forma divertida com a ajuda de personagens temáticos.

Além disso, o parque apresenta um festival gastronômico diferente a cada semana, focando em delícias como chocolate, pizza, sorvete e batata.

O Wet’n Wild também mantém a gratuidade para crianças até 5 anos. Os ingressos infantis para crianças de 6 a 10 anos custam R$ 79,00, enquanto os adultos, a partir de 11 anos, pagam o valor regular de R$ 99,00.

As férias de julho são uma ótima oportunidade para sair da rotina e desfrutar de momentos de lazer em família. Aproveite as promoções e a programação especial tanto no Hopi Hari quanto no Wet’n Wild para garantir um mês repleto de diversão e economia.