Receita das seguradoras sobe 0,75% até maio, segundo Susep

O setor de seguros no Brasil registrou um crescimento de 0,75% nas receitas durante os primeiros cinco meses de 2025, totalizando R$ 175,88 bilhões. Essa informação foi divulgada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Dentro desse cenário, o segmento que apresentou o maior volume de arrecadação foi o de seguros de danos e de pessoas, excluindo o VGBL, que somou R$ 88,08 bilhões, o que representa um aumento de 8,09% em comparação ao ano anterior.

Os planos de previdência, que englobam PGBL, VGBL e previdência tradicional, enfrentaram uma queda nas receitas. As contribuições e aportes somaram R$ 73,86 bilhões, o que representa uma redução nominal de 8,33% e uma diminuição real de 12,79% em relação ao mesmo período do ano passado. Após descontar os valores resgatados e os benefícios pagos, a contribuição líquida para esses produtos foi de R$ 11,71 bilhões entre janeiro e maio de 2025.

No segmento de seguros de danos, os microsseguros se destacaram, arrecadando R$ 780 milhões, o que representa um aumento de 18,17% em termos nominais e um crescimento real de 12,42% em relação aos cinco primeiros meses de 2024. Esse crescimento é um indicativo da popularidade crescente desse tipo de seguro entre os pequenos empreendedores e consumidores.

No que diz respeito ao seguro auto, o setor arrecadou R$ 24,01 bilhões até maio, uma alta de 5,89% em comparação com o mesmo período de 2024. Entre os seguros de pessoas, o destaque foi o seguro viagem, que arrecadou R$ 390 milhões, representando um aumento nominal de 11,66% e um crescimento real de 6,20%.

O segmento de capitalização também apresentou bom desempenho, com arrecadação de R$ 13,94 bilhões até o final de maio, o que significa uma alta nominal de 11,54% e um aumento real de 6,06% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o total de indenizações, resgates, benefícios e sorteios realizados pelo setor chegou a R$ 110,55 bilhões.

Por fim, o estoque de provisões técnicas, que são os valores que as seguradoras devem manter para garantir seus compromissos futuros, alcançou R$ 1,9 trilhão em maio. Este montante representa 15,85% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, evidenciando a robustez e a importância do setor segurador na economia nacional.