Funcionária demitida destrói área de café da manhã em hotel

Um vídeo que tem chamado a atenção nas redes sociais mostra uma cena polêmica em um hotel da rede Marriott, em Denver. A gravação, que já acumulou mais de 12 milhões de visualizações, retrata uma funcionária reagindo de forma extrema após ter sido demitida.

A situação começou durante um treinamento, quando, segundo a autora da postagem, a funcionária teve um desentendimento com uma supervisora. A gerente do hotel decidiu pedir que ela se retirasse do local. Até aí, tudo parecia comum, mas o que veio a seguir é o que chocou muitas pessoas.

Depois de ser informada sobre sua demissão, a funcionária se dirigiu à área do café da manhã. E, em um momento de descontrole, começou a derrubar itens como leite, farinha e ovos. Essa cena foi filmada por hóspedes que estavam na hora e logo se espalhou nas redes sociais.

A situação não parou por aí. Em um segundo momento, ela voltou ao hotel, mas dessa vez foi atrás do celular que havia esquecido. Esse novo vídeo também ganhou destaque, aumentando ainda mais a repercussão do caso.

As reações nas redes sociais foram bem variadas. Enquanto alguns usuários demonstraram empatia pela ex-funcionária, outros a criticaram, e isso gerou um debate interessante sobre como as pessoas reagem a demissões e o ambiente de trabalho como um todo.

Por enquanto, a rede Marriott ainda não se manifestou oficialmente sobre o que aconteceu e não há informações sobre possíveis ações administrativas ou legais envolvendo a funcionária. A história continua a repercutir, fazendo com que muitos reflitam sobre esses momentos intensos no dia a dia profissional.