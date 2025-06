Ranger Raptor voadora: o que rolou com o salto viralizado?

A picape Ford Ranger Raptor que fez sucesso na internet após um salto nas dunas do Ceará agora tem um novo proprietário. Alisson Sávio, criador de peixes na cidade de Russas (CE), comprou a caminhonete de Valécio Granjeiro, o antigo dono que ficou famoso por fazer a picape “voar”.

Com um histórico curioso, Valécio vendeu a picape por um preço bem abaixo do mercado, em torno de R$ 250 mil. Para se ter uma ideia, uma Ranger Raptor zero quilômetro custa cerca de R$ 419 mil. O preço mais baixo se deve aos danos que o carro sofreu durante o salto. Em vídeos que circularam nas redes sociais, era possível ver a caminhonete voando mais de 14 metros antes de aterrissar com tudo.

Por conta do impacto, a picape teve vários danos. Os airbags foram acionados, a carroceria ficou amassada e a suspensão não aguentou. O painel dianteiro também se deformou e, segundo Alisson, a caçamba ficou desalinhada. Para conseguir rodar, ele teve que colocar três rodas provisórias, já que as originais ficaram inutilizadas.

Apesar da condição da picape, Alisson já traçou um plano para ela: a ideia é usá-la como atração em festas e eventos. Ele pretende mantê-la afastada das estradas por um tempo, focando apenas em exibições.

Além disso, para registrar essa nova fase da picape, Alisson criou um perfil no Instagram. Sob o nome @raptor_voadora_oficial, ele compartilha vídeos do famoso salto, fotos do veículo e atualizações sobre os próximos eventos. Entre eles, já estão programados uma festa junina em Russas, realizada no dia 14 de junho, e a participação na Copa Funny, que acontece neste fim de semana no Ceará.