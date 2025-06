Mulher em situação de rua é atropelada em Curitiba ao se aquecer

Uma mulher de 42 anos, que estava em situação de rua, foi atropelada no início da tarde desta terça-feira (24) no Centro de Curitiba. O acidente aconteceu na Travessa da Lapa, onde a mulher havia se acomodado em um local com cobertores e um colchão improvisado, buscando se aquecer após uma madrugada extremamente fria, com sensação térmica de -5,5 °C.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por um veículo modelo VW Nivus e ficou presa debaixo do carro. Para realizar o resgate, a equipe de bombeiros precisou levantar o automóvel. A mulher foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital Evangélico de Curitiba. De acordo com o sargento Mazepas, que participou do atendimento, apesar de estar consciente, a mulher apresentava lesões significativas.

O sargento afirmou que a mulher provavelmente se deitou naquele local para se aquecer ao sol e que o motorista não a viu. O homem que dirigia o carro permaneceu no local e prestou assistência.

É importante destacar que a madrugada em Curitiba foi marcada por temperaturas muito baixas, causando dificuldades para aqueles que vivem nas ruas. Muitas pessoas buscam abrigo em locais vulneráveis, como calçadas e marquises, para se proteger do frio intenso.