Quem é o responsável por matar Abel em Dona de Mim?

A novela "Dona de Mim" está prestes a passar por uma das cenas mais emocionantes e trágicas da sua trama. O personagem Abel, interpretado por Tony Ramos, terá sua morte causada por seu próprio irmão, Jaques, vivido por Marcello Novaes. Motivado por uma ambição desenfreada, Jaques decide sabotar o carro de Abel, retirando o fluido de freio, o que resulta em um acidente fatal.

Embora Danilo, interpretado por Felipe Simas, esteja ciente dos planos de Jaques, ele opta por ficar em silêncio, permitindo que a tragédia ocorra. No entanto, Jaques não suspeita que Ricardo (Marcos Pasquim) está gravando a cena da sabotagem em segredo. Este momento marca uma mudança significativa na história, levando a uma nova fase repleta de revelações e disputas acirradas entre os personagens.

Resumo dos Eventos Recentes

04 de agosto:

Vanderson começa a ficar preocupado com a falta de notícias sobre Abel, enquanto Sofia se descontrola com o desespero da situação. Jaques e Tânia ficam sabendo de um acidente grave e acreditam que a vítima é Abel. Em um golpe baixo, Jaques tenta colocar a culpa em Vanderson. O clima se tensa ainda mais quando Leo pede à Kami que informe Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Um sonho intranquilo de Rosa sobre Abel também se destaca nesse dia.

05 de agosto:

Leo e Sofia chegam à mansão, questionando sobre Abel, enquanto Rosa compartilha sua preocupação com Ayla. Todos na mansão rezam pela volta de Abel, mas a aflição de Sofia aumenta. Marlon encontra o carro de Abel e Samuel começa a desconfiar, acreditando que seu pai pode estar vivo. A tensão aumenta quando Danilo pressiona Jaques, e Samuel o acusa de ser um informante de Jaques.

06 de agosto:

As discussões se intensificam, e Samuel decide chamar a polícia para investigar. Ricardo, por sua vez, exige que Danilo minta às autoridades. Enquanto isso, Sandro faz novas desconfianças sobre Vanderson, colocando-o como o principal suspeito da sabotagem. Rosa fica surpresa ao descobrir que Jaques está tentando quitar uma dívida de Abel.

07 de agosto:

A presença de Jaques na mansão gera desconforto entre os moradores. Nina descobre que Katinha não está grávida, e Jaques usa isso para ameaçá-la, enquanto Samuel pressiona Katinha sobre a situação. Ryan, recém-liberto do presídio, busca passar um tempo com Kami e Dedé. A competição e os conflitos entre os personagens aumentam, especialmente entre Samuel e Jaques.

08 de agosto:

Jaques e Tânia pressionam Katinha, e Samuel discute as decisões de Jaques em relação à empresa e à família. A pressão sobre Danilo aumenta, e Katinha inventa uma história para Samuel sobre ter perdido um bebê. A tensão entre os funcionários da fábrica cresce, fazendo com que considerem uma greve em protesto.

09 de agosto:

Rosa confirma a presidência de Jaques, exigindo algumas concessões do filho. Sofia, ao ver Leo emocionado, se conecta com a dor dele. Jaques revela que Katinha nunca esteve grávida, o que gera mais conflitos, especialmente entre Samuel e Katinha. As intrigas e alianças entre os personagens ficam cada vez mais complicadas, preparando o terreno para novos conflitos na trama.

A novela "Dona de Mim" é uma criação de Rosane Svartman, com um roteiro colaborativo de Carolina Santos e outros, e dirigida por Allan Fiterman. A série possui uma narrativa envolvente, com um elenco que traz à vida temas de ambição, traição e relacionamentos complexos.