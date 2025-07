queda no preço da carne deve ocorrer em breve

As novas taxações dos Estados Unidos estão dando um nó no setor de carnes aqui no Brasil, e as consequências podem ser sentido em nosso bolso. Essas medidas podem impactar a produção local e, quem sabe, até mexer nos preços das carnes que estamos acostumados a comprar.

Com as mudanças, a produção brasileira pode ter dificuldade em exportar suas carnes. E isso pode acabar pressionando os preços para baixo aqui dentro. A questão é que, ao reduzir os preços, pode parecer que estamos em um cenário favorável, mas a realidade pode ser bem diferente para os produtores e para toda a cadeia produtiva.

Além de afetar diretamente as carnes, essas novas taxas vão influenciar outros setores, criando um efeito dominó que pode levar a uma série de complicações.

Os efeitos

De acordo com Roberto Perosa, que é líder da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a situação é preocupante: “Em um primeiro momento, a desestruturação da cadeia interna pode baixar o preço da carne, mas no futuro, poderemos enfrentar uma falta do produto, como já está acontecendo nos Estados Unidos.” Essa situação faz com que a gente repense o que pode acontecer com os preços no Brasil.

Um dos efeitos diretos dessa movimentação é que, ao abaixar os preços, os produtores podem acabar passando por dificuldades sérias. Isso pode fazer com que muitos empresários deixem o setor, afetando diretamente a criação de gado. E não podemos esquecer que a carne que chega à nossa mesa é o resultado de todo um processo que começa bem antes.

Perosa ressalta que o Brasil não tem uma alternativa tão acessível quanto a dos Estados Unidos para lidar com esse grande volume de produção, especialmente em um cenário de preços competitivos. Isso pode tornar a vida dos criadores de gado ainda mais complicada, tornando a atividade menos rentável.

Além disso, a questão do destino da carne que está sendo produzida é preocupante. Se o preço cair muito, pode-se chegar ao ponto em que o animal não seja nem mesmo adquirido. Essa situação pode gerar um impacto muito negativo em toda a cadeia produtiva, que vai desde o pasto até o produto que chega à mesa dos brasileiros.

Portanto, embora agora possa parecer que o custo da carne está mais em conta, as taxações dos EUA podem trazer desafios significativos para o futuro. E esses desafios podem complicar bastante a forma como a carne é produzida e comercializada em nosso país.