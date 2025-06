Concorrente do iFood paga R$ 250 diários a entregadores

A 99Food está de volta ao Brasil, e já chegou com tudo no mercado de delivery em 2023. A empresa, que faz parte do grupo DiDi Global Inc., voltou suas operações por Goiânia. Esse retorno não é só uma aventura; vem acompanhado de um investimento robusto de R$ 1 bilhão, tudo para lutar de igual para igual com as gigantes do setor.

A escolha de Goiânia como cidade de lançamento não foi à toa. A ideia é testar algumas iniciativas e ajustes nas operações antes de se espalhar para outras cidades. O grande objetivo aqui é fazer a conexão entre consumidores, restaurantes e entregadores mais fluida e eficiente.

Incentivos para parceiros e consumidores

Para conquistar tanto os parceiros quanto os clientes, a 99Food trouxe uma série de vantagens bem interessantes. Os restaurantes, por exemplo, vão ter isenção de comissões pelos próximos dois anos, uma mão na roda para quem quer se adaptar a essa nova parceria. Já os clientes poderão se deliciar com descontos que vão deixar qualquer um de olho na promoção.

A vida dos entregadores também vai ficar mais atraente. A empresa está oferecendo um rendimento garantido de R$ 250 por dia, desde que eles consigam completar 20 corridas, sendo pelo menos cinco delas de comida. Essas iniciativas são uma estratégia clara para aumentar a competitividade e tornar a plataforma mais convidativa.

Oportunidades no mercado de delivery

Com a saída do Uber Eats do Brasil em 2022, o espaço está aberto para a 99Food tentar conquistar terreno no mercado de delivery, que é dominado atualmente pelo iFood. A empresa está de olho na expansão e nas oportunidades deixadas por concorrentes que saíram de cena, e está finalizando seus planos para ganhar uma posição de destaque nesse setor em crescimento.

Expectativas e próximos passos

A operação em Goiânia já está rolando, e a 99Food pretende expandir suas atividades para outras cidades nos próximos meses. Essa estratégia vem acompanhada de investimentos em tecnologia e inovação, buscando sempre melhorar a experiência do usuário e aumentar sua presença no Brasil.