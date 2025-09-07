Notícias

Promoções da Amazon antecipam Black Friday com ofertas secretas

Italo Pastorini
1 minuto de leitura
Os consumidores costumam esperar ansiosamente por novembro para aproveitar a Black Friday. Mas a Amazon decidiu antecipar um pouco essa expectativa com uma novidade que promete mudar a rotina das compras.

Recentemente, a gigante do e-commerce anunciou o “App Day”, um evento especial de descontos marcado para os dias 8 e 9 de setembro.

Só quem usar o aplicativo da Amazon vai poder aproveitar essas promoções incríveis, que vão desde itens de saúde e limpeza até entretenimento e tecnologia. E tem mais: novos usuários ganham um desconto de R$ 20 na primeira compra. É uma boa oportunidade para quem está pensando em adquirir algo novo!

Outra dica valiosa é ativar as notificações do app. Assim, você fica sabendo em tempo real sobre todas as ofertas disponíveis, facilitando aquele achado que todos amamos.

Além disso, se você é assinante do Amazon Prime, a entrega é gratuita para qualquer parte do Brasil. Para quem não tem a assinatura, compras acima de R$ 79 também garantem esse benefício.

Mais promoções da Amazon antes da Black Friday

E não pense que depois do App Day você vai precisar esperar até novembro. A Amazon pode lançar ainda mais promoções antes da Black Friday!

Segundo informações do site Huboo, a empresa deve realizar uma nova edição do Prime Day a partir de outubro, com pelo menos mais dois dias recheados de descontos, especialmente para os assinantes Prime.

Mas calma, quem não é assinante também pode aproveitar algumas ofertas. É só ficar de olho no aplicativo ou no site da Amazon para não perder nada.

Então, mesmo que a Black Friday continue sendo um dos eventos mais esperados do ano, a Amazon está se destacando ao oferecer opções de compras vantajosas bem antes dela. As promoções estão aí, e a chance de garantir bons preços também!

