falha simples pode impactar seu benefício financeiro

Pensionistas e aposentados muitas vezes enfrentam dúvidas e até um certo receio quando o assunto é a Prova de Vida. Essa etapa é fundamental para garantir a continuidade dos pagamentos que essas pessoas recebem todo mês. Mas se você não fizer a Prova de Vida no prazo, seu benefício pode ser bloqueado. E isso pode impactar muito a vida de quem depende desse dinheiro.

Se você está se perguntando como funciona, vamos explicar. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige que a Prova de Vida seja feita uma vez por ano. A boa notícia é que, com as mudanças recentes, esse processo ficou mais fácil. O INSS agora usa um sistema que junta informações do governo, evitando que os aposentados precisem sair de casa para resolver a burocracia.

No entanto, muitos ainda têm dificuldades em entregar a Prova de Vida no prazo estipulado. Quando isso ocorre, o benefício pode, sim, ser bloqueado. O sistema depende da validação das informações, e, embora o aplicativo Meu INSS tenha recursos como o reconhecimento facial para facilitar a comprovação, nem todos conseguem utilizá-lo com facilidade.

### Procedimento para evitar a interrupção

Uma opção para os aposentados é ir até os bancos para realizar a Prova de Vida. Para aqueles que preferem, também é possível contar com ajuda para usar o Meu INSS. O importante é não deixar essa tarefa para última hora. O sistema do INSS faz um trabalho de juntar informações sobre cadastros e movimentações, o que ajuda a monitorar a situação dos benefícios automaticamente.

Se você acabou ficando sem realizar a Prova de Vida e teve seu benefício bloqueado, não se preocupe. É possível pedir uma revisão. Você pode fazer isso tanto online quanto presencialmente, mas lembre-se de levar os documentos necessários. Em algumas situações, pode ser que você precise fazer a Prova de Vida novamente.

A melhor dica aqui é antecipar essa comprovação e atender a todas as solicitações do INSS. Assim, você evita surpresas e mantém tudo em dia, garantindo o que é seu por direito.