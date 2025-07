Deseja ser o centro das atenções?

Mario Balotelli Critica Treinador Patrick Vieira e Direção do Genoa

O atacante Mario Balotelli expressou descontentamento com a forma como foi tratado pelo Genoa, especialmente pelo técnico Patrick Vieira. Em entrevista, ele afirmou que Vieira parecia ter medo de escalá-lo, temendo que se marcasse um gol, fosse forçado a utilizá-lo em campo. Balotelli, que ingressou no Genoa como agente livre em outubro de 2024, viu sua situação mudar drasticamente com a demissão do treinador Alberto Gilardino, que havia sido o responsável por sua contratação.

A relação entre Balotelli e Vieira remonta a tempos em que ambos jogaram juntos no Inter de Milão e Manchester City, além de terem se encontrado na equipe do OGC Nice, onde foram companheiros de equipe. No entanto, com a chegada de Vieira ao Genoa, as coisas mudaram. Balotelli fez apenas seis aparições pelo clube, todas como substituto, e posteriormente foi totalmente excluído das partidas.

Durante a entrevista, Balotelli comentou que, no início, Vieira demonstrou boas intenções ao perguntar sobre seu estado físico e a equipe. Contudo, afirmava que era escalado por apenas alguns minutos nos jogos. Ele decidiu procurar o técnico para discutir a situação, mas sentiu que não obteve respostas e acabou treinando isolado.

Balotelli criticou a diretoria do Genoa, mencionando que eles não tiveram coragem de se posicionar. Ele enfatizou que sempre tentou entender o motivo de sua pouca utilização e até escreveu uma mensagem longa para Vieira, mas nunca obteve uma resposta. Segundo o atacante, Vieira o via como uma possível fonte de problemas, apesar de acreditar que sua presença poderia elevar o nível da equipe.

Durante sua passagem pelo clube, Balotelli se sentiu desrespeitado e ressaltou que esperava mais consideração em relação ao seu papel na equipe. Ele disse que ficou decepcionado ao perceber que a relação com a diretoria e o técnico se deteriorou de maneira tão abrupta.

Por fim, Balotelli afirmou que sua saída do Genoa se tornou inevitável, especialmente após a falta de diálogo e apoio por parte do clube. Com o término do seu contrato, ele se encontra atualmente como agente livre, à espera de um novo desafio na carreira. Ele ainda ressaltou que sentia uma conexão positiva com seus colegas de equipe e que não tinha problemas de relacionamento dentro do vestiário.