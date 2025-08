Prio (PRIO3) registra lucro de US$ 122,5 mi no 2º tri de 2025

A PRIO, anteriormente conhecida como PRIO3, divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, revelando uma queda significativa em seu lucro líquido. A empresa apresentou um lucro de US$ 122,5 milhões, resultado 54% menor do que no mesmo período do ano passado. Esses números foram ajustados de acordo com a norma contábil IFRS-16, que pode impactar a forma como as finanças são apresentadas.

Além disso, o resultado operacional da companhia, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), também apresentou um desempenho abaixo do esperado. O Ebitda caiu 57% em comparação com o segundo trimestre de 2022, totalizando US$ 260 milhões. Essa redução reflete os desafios enfrentados pela empresa no mercado.

Outro ponto relevante é a margem Ebitda da PRIO, que despencou em 30 pontos percentuais, ficando em 55%. Esse indicador é fundamental, pois mostra a porcentagem da receita que a empresa consegue reter após cobrir seus custos operacionais.

Esses resultados destacam um período desafiador para a PRIO, que busca se recuperar e se adaptar às condições do mercado. A companhia deve analisar suas estratégias para enfrentar as dificuldades e melhorar seu desempenho financeiro nos próximos trimestres.