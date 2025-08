Abel morre em Dona de Mim: entenda os bastidores da novela

Na novela “Dona de Mim”, um dos personagens principais, Abel, interpretado por Tony Ramos, passará por uma reviravolta significativa. A cena que mostrará sua morte será exibida nesta semana e promete gerar grande curiosidade entre os telespectadores.

Abel, que é um personagem central na trama, morrerá em um acidente de carro. No momento da tragédia, ele estará acompanhando Rebeca, sua ex-namorada, que também perderá a vida no acidente. O freio do carro que eles estavam foi sabotado por Jaques, irmão de Abel, que cometeu essa ação para eliminar o rival. Ricardo, um outro personagem, estava presente e conseguiu filmar a cena do crime.

A morte de Abel, embora mantida em segredo no início, já estava prevista na história escrita por Rosane Svartman. Essa decisão faz parte do plano narrativo da autora e será fundamental para o desenrolar dos acontecimentos da novela. Com isso, fica descartada a hipótese de que a morte do personagem foi uma decisão repentina, seja por pedido do ator, tentativa de aumentar a audiência ou devido à rejeição do público.

Apesar da confirmação da morte, muitos fãs da novela especulam nas redes sociais que essa poderia ser apenas uma farsa e que Abel ainda poderia voltar. No entanto, é esperado que, se o personagem reaparecer, isso aconteça apenas em flashbacks.

Embora a possibilidade da volta de Abel à trama não possa ser completamente descartada, ela é considerada remota. A novela ainda possui muitos episódios pela frente, com término previsto para janeiro de 2026, totalizando 220 capítulos. O corpo de Abel pode não ser encontrado imediatamente, o que alimenta as especulações sobre seu destino.

Tony Ramos, que dá vida a Abel, realmente já está gravando outro projeto na Globo, o que pode dificultar seu retorno à novela. Neste novo trabalho, ele interpretará um idoso que relembra momentos marcantes de sua vida em uma narrativa envolvendo viagem no tempo, com Leandro Hassum no papel do seu filho.

“Dona de Mim”, que vai ao ar às 19h, é dirigida por Allan Fiterman e continua chamando a atenção do público com suas reviravoltas e tramas emocionantes.