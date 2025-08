Primeiros passos tem queda na bilheteira dos Estados Unidos

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos Enfrenta Desafios nas Bilheteiras

O filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, apesar de ter conquistado a simpatia de muitos fãs, está enfrentando dificuldades nas bilheteiras dos Estados Unidos. Desde seu lançamento, a arrecadação caiu quase 80%, o que sugere que o interesse pelo longa está diminuindo rapidamente.

Atualmente, a bilheteira do filme está em torno de US$ 170 milhões, com a expectativa de que atinja a marca de US$ 200 milhões até 5 de setembro. Essa redução na arrecadação foi um pouco mais acentuada do que o previsto, indicando que o desempenho do filme não está alcançando as metas esperadas pelos produtores e distribuidores.

Detalhes sobre o Filme

Em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, o ator Pedro Pascal, conhecido pela série The Last of Us, interpreta Reed Richards, também conhecido como Senhor Fantástico, que é o líder do grupo. Vanessa Kirby, famosa por seu papel em Missão: Impossível – Acerto de Contas, assume o papel de Sue Storm, a Mulher-Invisível. O elenco também inclui Joseph Quinn, de Stranger Things, como Johnny Storm, o Tocha-Humana, e Ebon Moss-Bachrach, de O Urso e Justiceiro, como Ben Grimm, que se transforma em O Coisa.

O filme ainda conta com Ralph Ineson, conhecido por A Bruxa, interpretando o vilão Galactus, e Julia Garner, da série Ozark, no papel de Shalla-Bal, uma versão alternativa do Surfista Prateado. A história contará também com a presença de Franklin Richards, filho de Reed e Sue. O elenco é complementado por atores como Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich.

A direção ficou a cargo de Matt Shakman, que já trabalhou na série WandaVision. Ele substituiu Jon Watts, que era o diretor original e trabalhou na trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland.

Contexto no Universo Marvel

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos está atualmente em exibição nos cinemas do Brasil e inicia a Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Esta fase culminará com os filmes Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, programados para serem lançados em 2026 e 2027, respectivamente. O filme inclui a aparição de Robert Downey Jr., famoso por interpretar o Homem de Ferro, como Doutor Destino, o principal antagonista do Quarteto Fantástico.

Com essa trama envolvente e um elenco de peso, a expectativa era grande para o sucesso nas bilheteiras, mas a queda abrupta na arrecadação levanta questões sobre a recepção do público.