Menino perdido na montanha por 9 dias ganha filme na Netflix

O filme “Perdido na Montanha”, lançado em 2024 e disponível na Netflix, nos apresenta uma história real e surpreendente sobre superação. Trata-se da trajetória de Donn Fendler, um menino de apenas 12 anos que, em 1939, se perdeu durante um passeio no Monte Katahdin, localizado no Maine, nos Estados Unidos.

Durante nove dias de desaparecimento, Donn enfrentou um cenário brutal de frio e fome. Sua vivência se tornou um exemplo notável para estudos sobre a resistência humana e a força de vontade.

Desafios e vitória na floresta

Donn sobreviveu utilizando as habilidades que aprendeu como escoteiro. Ele não tinha equipamentos e ainda teve que lidar com picadas de insetos, mas isso não o impediu de caminhar cerca de 128 quilômetros até ser encontrado.

A história dele foi documentada pela primeira vez no livro “Lost on a Mountain in Maine”, lançado no mesmo ano em que aconteceu a sua aventura. Agora, essa narrativa emocionante ganhou vida nas telas sob a direção de Andrew Boodhoo Kightlinger, com Luke David Blumm interpretando o jovem Donn.

Sobre o filme “Perdido na Montanha”

O filme estreou em julho do ano passado e além de Luke, conta com um elenco talentoso, incluindo Caitlin Fitzgerald, Paul Sparks, Ethan Slater, Dean Neistat e Bates Wilder, entre outros.

Além da Netflix, você pode encontrar “Perdido na Montanha” em outras plataformas de streaming como HBO Max, Apple TV, Google Play Filmes e Séries, e Prime Video, onde também está disponível para aluguel ou compra.

Lições de resiliência

Histórias como a de Donn Fendler vão muito além do entretenimento. Elas trazem valiosas lições sobre resiliência e esperança. Esse tipo de narrativa tem o poder de inspirar e fazer a gente refletir sobre como somos capazes de enfrentar desafios extremamente difíceis.

As experiências de Donn, que estão agora registradas em forma de livro e filme, nos lembram que, com coragem e determinação, é possível superar as adversidades.