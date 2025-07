Primeiro-ministro do Camboja solicita reunião da ONU sobre Tailândia

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, solicitou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a convocação de uma “reunião urgente” para discutir a crescente tensão entre o Camboja e a Tailândia, que se intensificou recentemente com trocas de fogo na fronteira entre os dois países.

Em uma carta endereçada ao presidente do Conselho de Segurança, Hun Manet afirmou que as forças armadas da Tailândia lançaram ataques “não provocados, premeditados e deliberados” contra posições cambojanas. Ele argumentou que essas ações constituem uma violação do direito internacional.

O primeiro-ministro ressaltou que, devido a essa “flagrante agressão”, as tropas cambojanas se viram forçadas a agir em legítima defesa, a fim de proteger a soberania e a integridade do território cambojano. Ele ainda lembrou que o Camboja está buscando alternativas pacíficas para resolver disputas de fronteira com a Tailândia por meio de canais bilaterais e internacionais.

Por outro lado, o governo tailandês rejeitou as alegações do Camboja e declarou que o país está sendo ameaçado por ações cambojanas, como a instalação de minas terrestres em solo tailandês e o disparo de foguetes contra áreas habitadas. O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia fez um apelo ao governo cambojano para que reconhecesse sua responsabilidade pelos conflitos, interrompesse os ataques e respeitasse a soberania tailandesa.

Em resposta, as autoridades tailandesas também afirmaram que estão prontas para adotar medidas mais drásticas, caso o Camboja continue com suas ofensivas e violações. A situação permanece tensa à medida que as duas nações tentam lidar com essa nova crise em sua longa história de disputas territoriais.