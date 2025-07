Dados do Pix de 11 milhões de pessoas são vazados pelo BC

Nesta quarta-feira, 23 de agosto, o Banco Central do Brasil anunciou que houve acesso indevido a dados pessoais relacionados ao sistema de pagamentos Pix. O incidente ocorreu no Sisbajud, um sistema que busca ativos no Poder Judiciário, e é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com informações do CNJ, entre o domingo, 20, e a segunda-feira, 21, os dados de aproximadamente 11 milhões de pessoas vazaram. As informações acessadas incluem o nome da pessoa, a chave Pix utilizada, o nome do banco, além do número da agência e da conta. Essas informações são consideradas cadastrais e não permitem que os dados sejam utilizados para realizar transações financeiras ou acessar contas bancárias, conforme esclareceu o Banco Central. Importante notar que dados sensíveis, como senhas e saldos, não foram comprometidos.

Este episódio é o 21º incidente de segurança relacionado ao sistema Pix desde sua criação. Com o vazamento recente, o total de dados expostos sobe para mais de 1 milhão de registros. O Banco Central afirmou que tomou as medidas necessárias para investigar o caso e, embora a legislação não obrigasse a notificação, decidiu informar a população em nome da transparência.

O CNJ, por sua vez, já acionou a Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e garantiu que todas as medidas de segurança foram implementadas rapidamente para proteger as informações dos usuários. Apesar de os dados vazados não permitirem o acesso direto às contas bancárias, o CNJ destacou a importância da segurança e lembrou que os bancos frequentemente oferecem orientações para proteger os clientes.

É importante frisar que o CNJ não fará contato direto com as pessoas afetadas através de mensagens, SMS, e-mails ou chamadas telefônicas. Além disso, o Conselho anunciou que criará um canal exclusivo para que os cidadãos possam consultar informações sobre o ocorrido. Esse canal será divulgado em breve no site oficial do CNJ.