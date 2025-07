Prime Video pode superar YouTube no mercado de anúncios em CTV

Amazon's Prime Video shows like "Beast Games" help the streamer rake in ad revenue.

O YouTube tem dominado as notícias ao ser visto como o favorito na disputa pela audiência da TV, mas o Amazon Prime Video está se destacando como um competidor relevante. De acordo com um relatório recente de analistas, o serviço de streaming da Amazon tem potencial para se tornar o líder do mercado de publicidade em televisores inteligentes usados nos Estados Unidos até 2027.

Atualmente, o YouTube é o líder do mercado, mas estimativas indicam que o Prime Video pode superá-lo nos próximos anos. Isso ocorre enquanto os anunciantes estão cada vez mais atraídos pelas TVs conectadas (CTV), seguindo uma tendência onde os consumidores estão abandonando a TV tradicional em favor de plataformas de streaming. Espera-se que o mercado de anúncios em CTV nos Estados Unidos cresça 13% ao ano até 2030, totalizando US$ 55,2 bilhões, enquanto o setor de anúncios em TV por assinatura deve encolher cerca de 2% anualmente, à medida que mais pessoas cortam os cabos.

A recuperação do Prime Video está ligada a uma mudança significativa na política de anúncio da Amazon. No ano passado, a empresa começou a exibir anúncios por padrão para todos os usuários do Prime Video, a menos que estes optassem por pagar uma taxa adicional de US$ 3 por mês. Essa mudança impulsionou rapidamente as receitas publicitárias da plataforma.

Especialistas do setor comentam que muitos anunciantes estão priorizando o investimento em ações publicitárias no Prime Video em vez do YouTube, mesmo com os custos de anúncios sendo cerca de 50% mais altos na Amazon. O VP de uma agência de publicidade destaca que a atmosfera semelhante à TV do Prime Video é atraente para os anunciantes, além de haver preocupações sobre a segurança da marca, já que muitos consideram que o conteúdo do YouTube, criado por usuários, não se alinha adequadamente com suas marcas.

Atualmente, a audiência do YouTube ainda é significativamente maior em comparação com o Prime Video, com os dados apontando que o YouTube teve três vezes mais visualizações de TV em junho. No entanto, analistas acreditam que a plataforma pode ter dificuldades em converter essa audiência em receitas publicitárias eficazes, diferentemente do que se acredita para o Prime Video.

A diferença fundamental entre as duas plataformas reside em como cada uma estrutura seus negócios e suas estratégias publicitárias. Enquanto a publicidade em CTV representa cerca de 10% da receita total publicitária da Amazon, essa porcentagem é menor para o Google, dono do YouTube.

A Amazon tem se destacado em sua oferta para anunciantes considerando que o Prime Video e a Fire TV são um foco importante em sua estratégia. Em contrapartida, o YouTube ainda não apresenta uma forma clara de segmentar anúncios específicos para CTV, dificultando a vida dos anunciantes.

Apesar do crescimento do Prime Video, a Amazon enfrenta desafios. Para consolidar sua posição no mercado, precisa garantir que está produzindo um fluxo regular de conteúdos originais que atraem a atenção do público. Embora a empresa tenha investido significativamente em produções, algumas delas não alcançaram o reconhecimento desejado, exceto por algumas séries como “The Summer I Turned Pretty” e “Beast Games” do influenciador MrBeast.

Além disso, embora a Amazon tenha adquirido direitos de transmissão da NFL e da NBA recentemente, ainda não dispõe de tantos eventos esportivos ao vivo quanto as emissoras tradicionais. Enquanto a Amazon continua a fortalecer seu portfólio de conteúdos, as expectativas são de que sua popularidade entre os anunciantes também aumente.

No geral, a Amazon mostra um impulso significativo frente à concorrência da TV tradicional, destacando um crescimento notável dentro do mercado de streaming.