Previsão e odds para Ryan Spann vs Lukasz Brzeski no UFC 318

No próximo sábado, 19 de julho, acontecerá a luta entre Ryan Spann e Lukasz Brzeski durante o UFC 318. Este evento será realizado no Smoothie King Center, em Nova Orleans, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Ryan Spann vem enfrentando dificuldades em sua carreira, tendo perdido quatro das últimas cinco lutas no UFC, sendo que três dessas derrotas foram por finalização. Por outro lado, Lukasz Brzeski também não vive um bom momento, com cinco derrotas nas últimas seis batalhas. Este cenário indica que um dos lutadores precisará retornar ao caminho das vitórias.

As odds (probabilidades) para a luta são as seguintes: Ryan Spann está cotado a -230, enquanto Lukasz Brzeski tem odds de +190. Isso indica que Spann é considerado o favorito para vencer. Além disso, a expectativa é que a luta dure mais de 1,5 round, com odds de +124 para essa aposta e -160 para o oposto.

A luta será transmitida ao vivo pela ESPN+. A expectativa entre os fãs é alta, já que ambos os lutadores buscam uma recuperação em suas carreiras. A luta promete ser um momento importante para Spann e Brzeski, que estão em busca de uma chance de se reerguer na categoria.