Previsão do tempo: fim de semana de frio e calor em SP

Neste fim de semana, a previsão do tempo para a cidade de São Paulo aponta mudanças significativas nas temperaturas. As manhãs devem ser frias, com mínimas em torno de 13°C, enquanto as tardes prometem calor, chegando quase a 30°C. Essa informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na sexta-feira, dia 25, as temperaturas devem permanecer amenas, com a máxima prevista de 22°C. A manhã começará com muitas nuvens e possibilidade de neblina, mas há expectativa de que o sol apareça em períodos curtos durante o dia. Existe também a chance de pancadas de chuva à tarde.

No sábado, 26, a previsão é de que a madrugada seja nublada, com formação de neblina, que deve se dissipar no decorrer da manhã, permitindo a entrada de sol entre algumas nuvens. As temperaturas no sábado variam entre 13°C e 26°C. Já no domingo, 27, a temperatura mínima será de 14°C, com a máxima podendo atingir 29°C.

Além das temperaturas, a umidade do ar será um ponto a ser observado. No sábado, a umidade relativa deve cair para 40% e pode chegar a 30% no domingo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis abaixo de 60% não são ideais para a saúde. Por isso, é recomendado que as pessoas aumentem a ingestão de água e evitem a exposição ao sol entre 11h e 16h.

No domingo, a Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alertas roxo e vermelho para risco de incêndio, indicando a gravidade da situação no estado e na região metropolitana.

Porém, a situação deve mudar a partir de segunda-feira, dia 28, quando uma frente fria é esperada chegar ao litoral paulista, trazendo chuvas e uma queda nas temperaturas em praticamente todo o estado.