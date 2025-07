Vírus novo furtando dados bancários pelo Whatsapp

Apesar das atualizações constantes que o WhatsApp recebe, sempre há risco de ação de criminosos virtuais. Esses ataques acompanharam a evolução dos aplicativos e se tornaram cada vez mais sofisticados e difíceis de combater.

Recentemente, a empresa de cibersegurança Tempest, parte do grupo Embraer, alertou sobre um novo vírus que está se espalhando pelo app de mensagens da Meta. O tal vírus, que se disfarça de arquivos inofensivos, está ameaçando as contas bancárias dos usuários, com foco especial no Brasil. Ele explora falhas na versão web do WhatsApp para realizar ataques furtivos.

Como o novo vírus do WhatsApp atua?

Esse novo malware, conhecido como Coyote, é projetado para roubar informações financeiras. Ele se apresenta como documentos comuns, como notas fiscais ou comprovantes, disfarçando-se para enganar os usuários. Se alguém baixar e abrir esses arquivos, o vírus é instalado no computador, permitindo o acesso ao WhatsApp Web. Com isso, o Coyote consegue rastrear sessões ativas e enviar links maliciosos para os contatos da vítima.

Por que o Brasil é o alvo principal?

Henrique Arcoverde, diretor de tecnologia da Tempest, explica que o Brasil tem visto um aumento nesses ataques devido à digitalização acelerada do sistema bancário e ao elevado número de transações online. Essa situação torna os usuários mais vulneráveis, e é fundamental estar alerta a qualquer sinal de infecção.

Dicas para manter o WhatsApp seguro

Para evitar armadilhas no aplicativo, é importante reforçar a segurança. Algumas dicas práticas incluem:

Ativar a verificação em duas etapas (2FA) : isso exige um código exclusivo toda vez que você acessar a conta em um novo aparelho;

: isso exige um código exclusivo toda vez que você acessar a conta em um novo aparelho; Manter o aplicativo sempre atualizado : assim, você garante que vulnerabilidades sejam corrigidas;

: assim, você garante que vulnerabilidades sejam corrigidas; Encerrar a sessão do WhatsApp Web após usar em computadores públicos.

Além disso, lembre-se de nunca clicar em links ou baixar arquivos suspeitos. Sempre desconfie e jamais forneça informações de acesso a pessoas desconhecidas. Esses cuidados são essenciais para garantir a segurança da sua conta e dos seus dados.