Prêmios e encontros com o público

Giancarlo Esposito, conhecido por seu papel na série “Breaking Bad”, será o destaque da noite no Social World Film Festival em Vico Equense, no dia 25 de junho. O ator receberá o prêmio de Melhor Ator Internacional do Ano durante a cerimônia que acontecerá na Arena Fellini, antes da exibição especial do filme “Captain America: Brave New World”, no qual ele também atua.

No mesmo dia, Esposito terá uma sessão de treinamento em atuação, destinada a jovens participantes do festival, que ocorrerá no Cinema Aequa. Às 18h, na Sala Rosi do Museu Antigo Palazzo del Cinema, será apresentada uma maratona da quarta temporada de “Breaking Bad”, celebrando o icônico personagem Gus Fring, que Esposito interpretou.

A programação do festival inclui a presença do jornalista Gabriele Parpiglia, que lançará seu livro autobiográfico “Sotto attacco di panico – La mia storia, il mio burnout, la mia ripartenza”. Além dele, a atriz Gina Amarante comandará um workshop voltado para jovens que desejam iniciar suas carreiras como atores, intitulado “Os Inícios: da Paixão à Profissão”.

Dirigido por Giuseppe Alessio Nuzzo, o festival oferece um calendário variado, começando com transmissões de rádio e palestras pela manhã, seguidas de atividades práticas à tarde, como um workshop de maquiagem para cinema e uma exposição dedicada à atriz italiana Alida Valli. As noites são animadas com exibições de filmes, música, videomapping e eventos de networking, como a Festival Night, que inclui cine-aperitivos e encontros informais.

Uma das atrações mais esperadas é a visita de Matt Dillon, que será o padrinho da 15ª edição do festival na noite de 27 de junho. O ator receberá o prêmio pela sua carreira e se encontrará com o público na Arena Fellini, antes da exibição do clássico “Todo Mundo em Pânico” ao lado de Cameron Diaz.

Outros convidados notáveis que passarão pelo festival incluem Sergio Rubini, Cristina Donadio, Gianfranco Gallo e Sebastiano Somma, entre outros. A edição de 2025 do evento é dedicada à memória de Alida Valli, com uma retrospetiva sobre sua carreira e uma exposição fotográfica, organização realizada em parceria com a Rai Teche e a Fundação Centro Sperimentale de Cinematografia – Cineteca Nazionale.