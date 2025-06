Mikey Musumeci comenta início de testes antidrogas no UFC BJJ

Mikey Musumeci, um dos principais nomes do jiu-jitsu, está se preparando para a sua estreia no UFC, onde vai competir pelo primeiro título da categoria peso-galo. A sua luta acontecerá na noite de quarta-feira durante o evento UFC BJJ 1, onde três campeonatos serão disputados.

Uma das principais motivações de Musumeci para assinar um contrato exclusivo com o UFC é a promoção de um esporte limpo e livre de substâncias proibidas. Ele acredita que essa parceria ajudará a melhorar a imagem do jiu-jitsu e a torná-lo mais profissional. O UFC implementará seus protocolos de teste antidoping em eventos de jiu-jitsu, algo que Musumeci considera essencial.

Musumeci afirmou que não teria se juntado ao UFC se a organização não estivesse comprometida com a realização de testes antidoping. Ele ressaltou que sempre foi um atleta natural e tem um forte desejo de eliminar o uso de esteróides e outras substâncias prejudiciais ao esporte. Para ele, a prática do jiu-jitsu deve ser digna de respeito e competitividade, assim como em ligas profissionais como NFL e NBA.

Apesar de saber que alguns atletas ainda poderão tentar burlar o sistema, Musumeci acredita que as novas regras garantirão mais legitimidade ao esporte. Ele comentou que, a partir de 2026, a aplicação dos testes ficará mais rigorosa, o que deve fortalecer a competição nas lutas.

O evento UFC BJJ 1 é o resultado da primeira temporada do programa “UFC BJJ: Road to the Title”, que se assemelha ao formato de “The Ultimate Fighter”. Durante a competição, um novo octógono de jiu-jitsu foi introduzido, com uma estrutura em rampa para incentivar a ação constante no combate, além de um cinturão que será concedido aos novos campeões.

Musumeci expressou entusiasmo em fazer parte dessa iniciativa do UFC. Ele considera que esta é uma oportunidade única na sua vida e que a equipe do UFC trabalhou para transformar o jiu-jitsu em um formato mais atraente e profissional. Ele comentou sobre as dificuldades que o jiu-jitsu enfrentou no passado, como lutas sem emoção e interrupções constantes, e destacou o esforço colaborativo para revitalizar o esporte.

“É como um novo começo, um renascimento do velho estilo de Royce Gracie, mas agora com uma estrutura moderna e profissional. O evento carrega o número ‘1’ no título, o que marca o início de uma nova era,” disse Musumeci, demonstrando confiança nas mudanças que estão sendo implementadas.