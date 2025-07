Prêmio atinge R$ 5 milhões; confira o resultado

Vencedores da Lotomania: Prêmios Distribuídos

Recentemente, um sorteio da Lotomania revelou resultados significativos para jogadores que fizeram apostas. Sete apostas acertaram 19 números, cada uma recebendo um prêmio de R$ 39.168,57. Esse valor é um atrativo considerável para aqueles que tentam a sorte na loteria.

Além disso, 75 apostas ficaram próximas, acertando 18 números e garantindo um prêmio de R$ 2.284,83 para cada uma. A loteria também premiou 615 apostas que acertaram 17 dezenhas, com cada uma recebendo R$ 278,63.

Para os jogadores que acertaram 16 números, 3.545 apostas foram vencedoras, levando um prêmio de R$ 48,33. Por fim, 15.063 apostas conseguiram acertar 15 números, e cada um desses ganhadores recebeu um prêmio de R$ 11,37.

Como Participar do Próximo Sorteio da Lotomania

Quem deseja participar do próximo sorteio da Lotomania deve fazer uma aposta de 50 números. Isso pode ser realizado em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou pelo site de loterias do banco. Os maiores prêmios da Lotomania são destinados a bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou que erram todas as dezenas sorteadas.

É importante lembrar que as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que ocorre normalmente às 20h, no horário de Brasília. Portanto, fique atento aos horários e boas apostas!