Luva de Pedreiro: Justiça eleva multa e ex-agente comemora

A Justiça do Rio de Janeiro anunciou, nesta sexta-feira (4), o aumento da multa que Luva de Pedreiro precisa pagar a Allan Jesus, seu ex-empresário. O novo valor foi fixado em R$ 3,6 milhões, um acréscimo de quase R$ 400 mil em relação à multa anterior, que era de R$ 3,2 milhões.

Essa decisão resultou de uma revisão feita pelo juiz após identificar um erro de cálculo no processo que tratava da rescisão do contrato entre ambas as partes. Inicialmente, o juiz havia negado os pedidos de revisão de ambas as partes e mantido a condenação original. No entanto, após uma nova análise dos argumentos apresentados pela equipe de Allan, o juiz reconheceu que parte das alegações estava correta quanto aos valores devidos. O montante atualizado agora inclui os juros e as correções monetárias previstas pela legislação.

A multa se refere à rescisão unilateral do contrato que existia entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário. Nas redes sociais, Allan Jesus comemorou a decisão judicial, destacando que se tratava de “mais uma grande vitória na Justiça” e afirmando: “Agora é só aguardar. Recebo!”

É importante ressaltar que tanto Luva de Pedreiro quanto Allan Jesus ainda têm a opção de recorrer da nova sentença, dentro dos prazos legais estabelecidos.