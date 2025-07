Prêmio acumulado de R$ 7,7 milhões: confira o resultado

Lotomania: Como Participar do Próximo Sorteio?

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve ganhadores no último sorteio da Lotomania. Assim que essa informação for divulgada, a notícia será atualizada.

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, os jogadores podem realizar uma aposta escolhendo 50 números. As apostas podem ser feitas em lotéricas autorizadas ou através do site destinado às loterias da Caixa. É importante lembrar que os maiores prêmios são destinados aos bilhetes que acertam 20 e 19 números, assim como aqueles que não acertam nenhuma das dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que geralmente acontece às 20h, horário de Brasília.

Qual é o Custo da Aposta?

Na Lotomania, ao contrário de outras loterias oferecidas pela Caixa, existe apenas uma única forma de aposta, que é composta por 50 números. O custo dessa aposta é fixo em R$ 3.

Quais são as Chances de Ganhar?

As chances de ganhar o prêmio principal, que requer 20 acertos, são de uma em 11.372.635. Para quem acerta 19 números, a probabilidade é uma em 352.551. Curiosamente, ter um bolão que não acerta nenhum número tem a mesma probabilidade de acertar 20 números: também uma em 11.372.635. Isso demonstra que, na Lotomania, a sorte pode ser bastante imprevisível.

Participe e boa sorte!