Homem entra em óbito dentro de motel após “rapidinha”

O que seria uma madrugada de prazer e intimidade acabou em uma fatalidade que deixou todos em choque.

Um homem de 53 anos perdeu a vida dentro de um quarto de motel localizado na Rua Geraldo Agostinho Ramos, em Campo Grande (MS), após passar mal durante o ato sexual com a namorada.

O caso aconteceu neste último domingo (13/7) e trouxe à tona detalhes surpreendentes sobre os últimos minutos da vítima.

RELACIONAMENTO COMEÇOU HÁ APENAS UMA SEMANA

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher que acompanhava o homem contou que conheceu a vítima há apenas uma semana.

Mesmo com tão pouco tempo de relação, decidiram aproveitar a noite após saírem de uma confraternização. Entre conversas animadas e clima de romance, seguiram direto para o motel, sem imaginar a tragédia que estava prestes a acontecer.

A “RAPIDINHA” VIROU UMA CORRIDA CONTRA O TEMPO

O casal entrou no quarto já em clima de intimidade. Tudo parecia correr normalmente até que, no meio do ato sexual, o homem começou a sentir um forte mal-estar.

Ele relatou dificuldade para respirar e demonstrou estar passando muito mal. O clima quente deu lugar ao desespero em questão de segundos.

ELA NOTOU ALGO ERRADO AO APOIAR A CABEÇA NO PEITO DELE

Desesperada, a mulher se aproximou e colocou a cabeça sobre o tórax do namorado, tentando ouvir os batimentos do coração.

Foi nesse momento que percebeu que algo muito errado estava acontecendo: os sinais vitais dele estavam fracos e ele praticamente não reagia mais. O susto foi tão grande que ela correu em busca de socorro imediatamente.

SOCORRO FOI ACIONADO, MAS ELE NÃO RESISTIU

A equipe de emergência foi chamada às pressas ao local, mas infelizmente não conseguiu reverter o quadro.

O homem não resistiu e teve o óbito confirmado ainda dentro do motel. A notícia se espalhou rápido e deixou tanto funcionários do estabelecimento quanto os clientes completamente abalados com a cena.

MOTIVO DA MORTE AINDA SERÁ ESCLARECIDO PELA PERÍCIA

Agora, a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte. Exames devem apontar se o homem sofreu um infarto ou alguma outra complicação de saúde durante o ato sexual.

O caso segue sob investigação, e a identidade do homem ainda não foi revelada oficialmente. A tragédia gerou comoção e reforça o alerta sobre cuidados com a saúde, especialmente em momentos de intensa emoção.