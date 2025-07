Prêmio acumulado chega a R$ 2 milhões; confira resultado

Na última edição da loteria Quina, 24 apostas acertaram quatro números e cada uma delas levou para casa R$ 12.370,82. Além disso, 2.028 apostas conseguiram acertar três números, garantindo um prêmio de R$ 139,42 para cada uma. Por fim, 52.985 apostas acertaram dois números e receberam R$ 5,33.

Para quem deseja participar do próximo sorteio da Quina, é preciso escolher entre cinco e 15 números, dentro do intervalo de 1 a 80. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, as lotéricas autorizadas e o site oficial da Caixa Econômica Federal fecharão as apostas às 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio.

O custo mínimo para apostar na Quina é de R$ 3, que é o valor para uma aposta com cinco números. Para aqueles que optarem por apostar a quantidade máxima de 15 números, o preço pode ultrapassar R$ 9 mil. É uma oportunidade que atrai muitos brasileiros que sonham em ganhar prêmios consideráveis.