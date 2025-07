Imóvel de celebridade famoso é listado por mais de R$ 300 milhões

Adam Levine, o vocalista do Maroon 5, e sua esposa Behati Prinsloo estão prontos para mudar de ares. O casal decidiu vender sua mansão em Montecito, na Califórnia, por cerca de 65 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 360 milhões de reais. Essa decisão pegou de surpresa o mercado imobiliário local.

A mansão foi adquirida em 2022 por 52 milhões de dólares (algo em torno de 240 milhões de reais na época). Desde então, eles realizaram reformas significativas para tornar o espaço ainda mais luxuoso e valorizado. Agora, eles buscam um novo lar em uma localização mais conveniente, mais próxima da escola dos filhos, no sul da Califórnia.

Transformações na mansão de Montecito

Com 1.115 m² de área total, a propriedade é um verdadeiro sonho. A casa principal é espaçosa e conta com acomodações para hóspedes, todas elas passaram por uma reforma minuciosa, conduzida pelo estúdio de design Clements Design. O resultado é uma mistura de elegância clássica e toques modernos, elevando ainda mais o padrão de luxo do imóvel. Ao todo, são seis quartos na casa principal e mais três nas áreas de hóspedes.

Estrutura e comodidades de alto padrão

A mansão está equipada com sete banheiros completos e três lavabos, todos com acabamentos de alta qualidade. As portas francesas da sala de estar oferecem acesso a uma varanda coberta, enquanto a cozinha gourmet se destaca com um fogão La Cornue, perfeito para quem adora cozinhar. Além disso, a casa conta com uma academia, uma sala de cinema e uma adega, tudo para garantir momentos de lazer e bem-estar.

Área externa e funcionalidades

O espaço externo é super versátil, pensado para atender a diversas atividades. A propriedade tem uma encantadora piscina estilo Baja e uma quadra poliesportiva. Para quem gosta de um estilo de vida mais rústico, há até um galinheiro! E para os apaixonados por jantares ao ar livre, uma pérgola coberta está equipada com churrasqueira e forno a lenha, criando o cenário perfeito para encontros com amigos e familiares.

Diante de uma alta demanda por imóveis de luxo em Montecito, a mansão de Adam e Behati, listada por 65 milhões de dólares, já atrai a atenção de potenciais compradores. O apelo das reformas e a localização privilegiada certamente fazem dessa propriedade um verdadeiro destaque no mercado.