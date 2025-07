Prêmio acumula e chega a R$ 11,5 milhões; confira resultado

Resultados do Último Sorteio da Timemania

No mais recente sorteio da Timemania, o time do coração que conquistou os apostadores foi o Floresta, do Ceará. Um total de 6.338 apostas acertaram os números e cada uma delas receberá um prêmio de R$ 8,50.

Dentre os apostadores, duas apostas se destacaram ao acertar todas as seis dezenas sorteadas, cada uma faturando o valor de R$ 70.626,82. Além disso, 137 apostas conseguiram acertar cinco números, garantindo um prêmio de R$ 1.472,92 para cada um dos vencedores.

Um total de 2.963 jogos também foi premiado, pois acertaram quatro números, recebendo R$ 10,50. Já as 26.076 apostas que acertaram três números levarão para casa R$ 3,50 cada.

Como Participar do Próximo Sorteio da Timemania

Para quem deseja tentar a sorte no próximo sorteio, o processo é simples. É necessário fazer uma aposta escolhendo dez números, além de selecionar um time do coração. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas autorizadas ou no site da Caixa Econômica Federal. Os sorteios acontecem com a extração de sete números e um time do coração. Vale lembrar que as apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio.

Participar da Timemania pode ser uma forma divertida de tentar a sorte e quem sabe, conquistar um prêmio.