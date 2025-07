Prefeitura enfrenta dificuldades de acesso às praias de Niterói

Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) estão atuando na orla da cidade para monitorar e avaliar os danos causados pela ressaca que teve início na última terça-feira. No entanto, as ações estão sendo restringidas devido às condições desfavoráveis do mar, uma vez que a ressaca ainda persiste. A Marinha do Brasil manteve um alerta até as 21h desta quinta-feira, com previsão de ondas com até 3,5 metros de altura.

Recentemente, diversos pontos da orla de Niterói, como Camboinhas e a Praia do Sossego, foram impactados. Na Praia de Camboinhas, por exemplo, houve danos nas escadas de acesso, levando à interdição da área. A prefeitura informou que, assim que o mar estiver calmo, as equipes técnicas farão a avaliação necessária para planejar os reparos. A maré alta também deixou a Praia do Sossego inacessível.

Com as ondas cobrindo a faixa de areia, a Companhia de Limpeza Urbana encontrou dificuldades para realizar a manutenção diária em Camboinhas. Por precaução, os contêineres de lixo foram removidos para evitar que fossem arrastados pela água e causassem acidentes. A Clin se comprometeu a recolocá-los assim que a situação permitir.

Na Prainha de Piratininga, a Clin iniciou a limpeza da ciclovia, que foi afetada pelas ondas que avançaram em direção às residências. Algumas lixeiras foram danificadas e estão sendo retiradas para substituição.

Em Itacoatiara, o cenário foi igualmente impactante. O costão foi coberto pelas ondas, um fenômeno que chamou a atenção de moradores e visitantes e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Particularmente em Piratininga, a situação é considerada crítica. Um estudo da Universidade Federal Fluminense (UFF) revelou que o bairro é o mais vulnerável de Niterói a eventos climáticos extremos, como ressacas e inundações. Os pesquisadores alertaram que, devido às mudanças climáticas, a intensidade e a frequência desses eventos devem aumentar.

Diante da situação, a prefeitura de Niterói emitiu uma série de recomendações aos moradores e frequentadores das praias durante o período de ressaca:

– Evite banho de mar e esportes aquáticos.

– Não permaneça em mirantes ou áreas próximas ao mar.

– Respeite as orientações do Corpo de Bombeiros.

– Tenha cuidado ao circular de bicicleta na orla.

– Pescadores devem abster-se de sair com embarcações.

– Em caso de emergência, acione os Bombeiros e evite tentativas de resgates por conta própria.

As autoridades continuam monitorando a situação e estarão prontas para agir quando as condições melhorarem.