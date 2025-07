Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto: datas

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data definida para início, conforme anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Os depósitos começarão a ser feitos de acordo com a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser encontrado no cartão do beneficiário. O cronograma de pagamentos ocorre nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo uma sequência que facilita a organização dos beneficiários.

É importante destacar que, em dezembro, a situação muda um pouco. O calendário é antecipado para que os repasses sejam realizados antes das festividades de Natal, garantindo que as famílias recebam os recursos até o dia 10 do mês.

As datas exatas de pagamento para agosto serão divulgadas nas próximas semanas, e todos os beneficiários devem ficar atentos às informações para não perderem os prazos. O Bolsa Família é um programa essencial que ajuda milhões de brasileiros, e cumprir com os prazos é fundamental para que as famílias possam planejar suas finanças.