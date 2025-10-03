Prédio em Ubatuba gera alerta sobre segurança e corrosão no litoral

O edifício VIW Residence, localizado em Ubatuba, SP, ganhou destaque nas redes sociais por suas varandas com piscinas. Essa novidade, que chamou a atenção de muita gente, foi lançada por uma equipe de arquitetos, incluindo Yuri Vital, e começou a ser construída em 2019, com as primeiras chaves entregues apenas em 2023.

Com um total de 27 apartamentos, o projeto se destaca pelo design em zigue-zague das varandas, que criam um efeito visual incrível com as lâminas d’água. A arquitetura ousada gerou bastante curiosidade e, claro, um bocado de debate sobre questões de segurança e manutenção.

É importante lembrar que piscinas elevadas, especialmente em áreas litorâneas, enfrentam desafios singulares. Elas devem seguir normas específicas de projeto, inspeção e manutenção adequadas ao ambiente marinho para garantir sua segurança e funcionalidade.

O que é o prédio polêmico “das piscinas na sacada” e por que ele viralizou

Recentemente, vídeos mostrando varandas iluminadas em azul geraram uma onda de especulação: seriam LEDs ou água? A resposta é que, sim, são piscinas de verdade! O VIW Residence, situado na Praia Grande, recebeu ampla atenção na mídia, espelhando o interesse do público.

Com 27 apartamentos que varia entre 160 m² e 335 m², o projeto arquitetônico se destaca não só pelo visual, mas também pela experiência que proporciona aos moradores. O uso de guarda-corpos de vidro e a iluminação bem planejada promovem uma vista deslumbrante, mas também levantam a questão do equilíbrio entre a estética e a segurança. Afinal, mesmo com um design maravilhoso, a engenharia tem que estar em dia, com materiais adequados e um sistema de piscina bem projetado.

Por que varandas com piscina pedem manutenção mais intensa no litoral

Um dos maiores desafios de ter uma piscina à beira-mar é lidar com a névoa salina e os ventos carregados de cloretos. Esses fatores podem causar a corrosão das armaduras de aço, resultando em problemas como fissuras e desplacamento do concreto, especialmente em lajes e bordas de varandas.

As normas da ABNT, como a NBR 6118, orientam sobre a durabilidade e o tratamento necessário para armaduras em ambientes agressivos como o litoral. Além disso, a NBR 6120 trata das cargas que atuam nas estruturas, incluindo as das piscinas, que precisam ser rigorosamente calculadas.

A manutenção do sistema da piscina também não pode ser negligenciada. Normas como a NBR 10339:2018 definem requisitos de segurança e operacionalidade para o funcionamento das piscinas. Uma boa impermeabilização e integração com o cálculo estrutural são essenciais para evitar problemas como infiltrações.

Quais normas e inspeções orientam a segurança de estruturas com piscina

A segurança do VIW Residence é regida por várias normas. A ABNT NBR 15575, também conhecida como Norma de Desempenho, estabelece requisitos que garantem a resistência e a durabilidade das estruturas. É imprescindível que o manual dos condôminos contenha orientações claras sobre as rotinas de manutenção e as responsabilidades dos moradores.

Para garantir uma inspeção eficaz, a NBR 16747:2020 fornece diretrizes sobre acompanhamento periódico, sendo fundamental que profissionais qualificados realizem essas avaliações. Embora não exista uma periodicidade única para esses laudos, em regiões litorâneas, recomenda-se uma fiscalização mais frequente para prevenir problemas.

Para complementar, o Secovi-SP sugere que os condomínios mantenham um programa anual de manutenção, focando nos itens críticos como impermeabilização e sistemas hidráulicos. A prevenção é sempre mais econômica do que lidar com reparos emergenciais devido a problemas que poderiam ter sido evitados.