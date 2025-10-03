Por que celebrar dois dias do dentista? Descubra agora.

Mesmo que hoje, dia 3 de outubro, seja comemorado internacionalmente o Dia do Dentista, no Brasil fazemos a festa em duas datas. Isso mesmo, aqui a homenagem rola também no dia 25 de outubro. Mas por que isso acontece? Vamos entender!

Os dentistas são os responsáveis por manter nossos sorrisos bonitos e saudáveis. Essa data global, 3 de outubro, foi escolhida em homenagem à fundação da primeira faculdade de Odontologia do mundo, o Baltimore College of Dental Surgery, lá nos Estados Unidos, em 1840. Portanto, é um dia para celebrar a profissão e o impacto positivo que esses profissionais têm em nossas vidas.

Já no Brasil, a situação é semelhante, mas com um toque especial. No dia 25 de outubro de 1884, foram criados os primeiros cursos de graduação em Odontologia nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Ou seja, essa segunda data marca um marco na formação dos dentistas que cuidam da saúde bucal dos brasileiros.

Além disso, é interessante notar que em outras partes do mundo a data é celebrada em momentos diferentes. Por exemplo, em países de tradição católica, como Portugal, o Dia do Dentista cai em 9 de fevereiro, em homenagem a Santa Apolônia, a padroeira dos dentistas e das pessoas que enfrentam as dores de dente. Já na China, a celebração é chamada de Love Teeth Day e acontece no dia 20 de setembro. É uma forma gostosa de lembrar da importância de cuidar dos nossos dentes.

Então, mesmo com essas diferenças, uma coisa é certa: tanto no Brasil quanto no mundo, os dentistas merecem nosso reconhecimento e gratidão por tudo o que fazem por nós. Seja para um tratamento simples ou para aquela transformação de sorriso incrível, eles estão sempre prontos para ajudar. Agora, que tal dar uma passada no dentista e aproveitar para celebrar essas datas?