Preço do ozempic brasileiro disponível hoje nas farmácias

Primeiras Canetas Injetáveis Nacionais Olire e Lirux Chegam ao Mercado para Tratar Obesidade e Diabetes

No dia 4 de agosto de 2025, a farmacêutica brasileira EMS deu início à venda das primeiras canetas injetáveis desenvolvidas no Brasil para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Os medicamentos, chamados Olire e Lirux, estão disponíveis em farmácias selecionadas e visam ampliar o acesso a tratamentos eficazes no país.

Essas novas opções são semelhantes a medicamentos já conhecidos e usados no mercado, como o Saxenda e o Victoza, ambos da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, além de serem reconhecidos como "Ozempic brasileiro", em referência ao popular medicamento que ajuda no controle do diabetes.

As canetas Olire e Lirux têm como princípio ativo a liraglutida, que é um análogo do GLP-1. Esse composto ajuda a regular os níveis de glicose no sangue e também atua na diminuição do apetite, sendo especialmente útil para quem enfrenta o sobrepeso ou diabetes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a produção desses medicamentos no Brasil em dezembro do ano anterior. Com essa autorização, a EMS visa não apenas trazer inovação, mas também baratear custos associados a tratamentos que antes dependiam de importações.

Na fase inicial de distribuição, a EMS disponibilizou cerca de 100 mil canetas de Olire e 50 mil de Lirux. Esses produtos estarão à venda em redes conhecidas como Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. As vendas começam nas regiões Sul e Sudeste, com planos de expansão para outras partes do Brasil ao longo do tempo.

Os preços sugeridos para os novos medicamentos são de R$ 307,26 para a embalagem com uma caneta de Olire, R$ 507,07 para duas canetas de Lirux e R$ 760,61 para três canetas de Olire. A EMS projeta que até o final do ano, cerca de 250 mil unidades desses medicamentos estarão disponíveis nas farmácias, com a meta de alcançar meio milhão de canetas até agosto de 2026.

A caneta Olire foi especificamente desenvolvida para o tratamento da obesidade, enquanto o Lirux, com uma dosagem diferente, é destinado ao gerenciamento do diabetes tipo 2. Os usuários devem aplicar os medicamentos diariamente em regiões como coxa, abdômen ou braço, com dosagens que devem ser determinadas por um médico.

É importante destacar que a venda dessas canetas requer prescrição médica, uma vez que o acompanhamento de profissionais é essencial para monitorar a dosagem e possíveis efeitos colaterais. O uso seguro e eficaz desses medicamentos depende de orientações médicas adequadas.