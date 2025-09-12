Preço das fazendas nos EUA: terras rurais desaparecem rápido

O mercado de terras na Flórida é bastante variado, com preços que mudam de acordo com a localização, qualidade do solo e a presença de infraestrutura nas propriedades. Se alguém sonha em ter um pedacinho da terra americana, vai se surpreender com as opções disponíveis.

Ricardo Molina, um youtuber brasileiro que comanda o canal Ricardo Molina USA, trouxe uma visão sobre as propriedades rurais nos Estados Unidos. Ele mostra como existe de tudo: desde terrenos simples, que podem ser bem acessíveis, até fazendas luxuosas com preços nas estrelas. Essa diversidade atrai tanto pequenos agricultores quanto investidores com mais recursos.

Terras brutas e áreas produtivas

Começando pelas terras brutas, aquelas que ainda não estão preparadas para cultivo, os preços ficam na casa de alguns milhares de dólares por acre. Já as áreas que já foram desmatadas e estão em produção têm um valor mais elevado, variando de 6 mil a 8 mil dólares por acre. O que justifica essa diferença é o investimento que foi feito na propriedade e a capacidade de geração de retorno imediato.

Regiões com solo mais fértil

Falando em qualidade do solo, Okeechobee se destaca com a sua rica composição orgânica. Por lá, um acre pode custar entre 10 mil e 20 mil dólares, mesmo sem melhorias na propriedade. Regiões com solo escuro e fértil são especialmente procuradas por quem quer cultivar produtos de maior valor agregado.

Proximidade de centros urbanos

A localização também influencia bastante no preço. Áreas que ficam perto de cidades grandes, como a região entre Miami e Naples, apresentam valores mais altos. Isso se deve ao fácil acesso à infraestrutura e aos serviços da cidade. Já no norte do estado, próximo à divisa com o Alabama, os preços costumam ser mais em conta. Por lá, dá para encontrar propriedades produtivas por cerca de 9 mil dólares por acre, com boa qualidade de solo.

Reflorestamento e usos específicos

No norte da Flórida, o reflorestamento é uma prática comum. Esses terrenos, que não precisam de solos extremamente férteis, podem ter árvores adaptadas ao local. Espécies como pinheiros se desenvolvem bem em solos mais ácidos, e lá os preços giram entre 4 mil e 6 mil dólares por acre, considerado um valor intermediário.

Propriedades de alto padrão

Agora, se a ideia é investir em propriedades de luxo, a região de Ocala é famosa por seus ranchos e fazendas. Os valores podem variar de 20 mil a 40 mil dólares por acre, dependendo das condições. Casos extremos chegam a valores que superam 30 milhões de dólares, com casas que sozinhas podem valer 10 milhões. Essas propriedades geralmente vêm completas, com mansões e infraestrutura capaz de acomodar cavalos e gado de alta qualidade.

Velocidade nas negociações

O mercado de terras na Flórida se mostra bem ágil. Em uma pesquisa recente, foram registradas 133 vendas em cerca de 180 dias, o que demonstra uma liquidez impressionante. Propriedades atraentes podem ser vendidas em apenas três a sete dias, principalmente na área de criação de cavalos.

Ofertas ativas no mercado

Atualmente, existem cerca de 41 propriedades à venda, com preços que vão de 295 mil a 9,9 milhões de dólares. Essa variedade mostra que o mercado abrange desde terrenos modestos até fazendas grandiosas. Enquanto os terrenos mais baratos não têm muitas benfeitorias, os mais caros são totalmente equipados e valorizados.

Estoque disponível para compra

Além das propriedades pendentes, há aproximadamente 237 terrenos rurais ativos na Flórida. A mais cara está avaliada em 25,7 milhões de dólares, destacando-se pela sua grande infraestrutura e alto padrão. Com tantas opções, é possível encontrar investimentos que vão de pequenas áreas para reflorestamento até luxuosos ranchos.

A diversidade no mercado de terras da Flórida permite que cada investidor encontre a opção certa para o seu perfil, seja buscando uma simples área de reflorestamento ou um rancho luxuoso.