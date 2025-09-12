Carro voador de R$ 700 mil começa a ser comercializado

No universo dos filmes, os carros voadores sempre despertaram a imaginação. Clássicos como “De Volta Para o Futuro” nos transportaram para um futuro cheio de possibilidades. Mas a verdade é que esses veículos não são apenas ficção. Hoje, bilionários têm a chance de adquirir seus próprios carros voadores, e um exemplo bastante conhecido é o norte-americano Palmer Luckey.

Luckey fez a aquisição de um carro voador da Jetson One, que tem um custo de cerca de US$ 128 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 695 mil. Com essa tecnologia chegando ao mercado, parece que os sonhos de criança estão se tornando realidade.

O veículo inovador

Palmer Luckey, que é uma figura proeminente no mundo da realidade virtual, decidiu apostar no que chamamos de “eVTOL de uso individual”. Esse tipo de veículo é um avanço na mobilidade aérea e, para quem comprou, a expectativa de entrega estava marcada para 2023. Imagina a ansiedade de aguardar um carro voador!

Recentemente, a Jetson One compartilhou um vídeo emocionante onde vemos Luckey pilotando seu carro voador em Carlsbad, na Califórnia. Ele passou cerca de 50 minutos em instruções para entender como operar o veículo, que pode voar e pousar com facilidade. O teste foi supervisionado pelos líderes da empresa, garantindo que tudo estivesse em ordem.

No Brasil, essa novidade também deu as caras. No ano passado, foi apresentado um carro voador que poderia ser seu por cerca de US$ 550 mil, ou R$ 3 milhões. Esse modelo comporta duas pessoas, suporta uma carga de 220 kg e tem uma autonomia para voar por perto de 30 quilômetros.

O carro voador brasileiro tem um desempenho impressionante: chega a 101,3 km/h e pode subir até 457 metros de altura. Um dos seus grandes trunfos é a decolagem e o pouso vertical, que permite que ele estacione em lugares que não precisam ser necessariamente uma pista. As hélices fazem todo o trabalho de movimentação no ar.

Para quem não conhece, Palmer Luckey é o fundador da Oculus, um nome que gravou seu espaço no setor de tecnologia quando vendeu a empresa para o Facebook em 2014 por cerca de US$ 2 bilhões. Atualmente, Luckey possui um patrimônio estimado em US$ 3,6 bilhões, segundo a Forbes. A inovação no transporte aéreo está só começando e, com certeza, vem mais por aí!