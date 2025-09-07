Prótese usada por Humberto Carrão em “Vale Tudo” é revelada

O remake da novela “Vale Tudo” ganhou destaque esta semana com uma cena impactante exibida na última quinta-feira (4). O ator Humberto Carrão, que interpreta Afonso Roitman, apareceu com a cabeça raspada após ser diagnosticado com leucemia. Essa sequência tocou os telespectadores e gerou questionamentos: o ator realmente raspou o cabelo ou foi uma transformação criada por especialistas?

Na trama, Afonso está iniciando seu tratamento de quimioterapia. A cena mostra o personagem raspando o cabelo com uma máquina ao lado de sua namorada, Solange, interpretada por Alice Wegmann, enquanto discutem sobre os nomes dos gêmeos que ela está esperando. Embora parte do cabelo de Carrão tenha sido realmente raspada, a caracterização de sua aparência completamente careca foi resultado do trabalho cuidadoso da equipe de caracterização da emissora.

A transformação foi filmada e compartilhada em um vídeo pela profissional de beleza Rebeca Cobucci. Nos bastidores, Alan da Silva, caracterizador de efeitos e tatuador, sob a supervisão de Marcelo Dias, desenvolveu uma prótese especial. Diariamente, a equipe leva cerca de três horas para ajustar, fixar e pintar o molde, que é feito para imitar a cor natural da pele de Humberto Carrão.

A repercussão nas redes sociais foi significativa. Muitos espectadores expressaram surpresa e admiração ao ver o resultado, com comentários como “Achei até que tivesse raspadaaaaaaa! Parabéns aos envolvidos!” e “Ficou maravilhosa!!! Vocês são demais”. Outros elogiaram a habilidade da equipe de maquiagem, afirmando: “Parabéns para o maquiador! Pensei que ele tinha realmente raspado a cabeça”.

Entretanto, alguns telespectadores notaram que as sobrancelhas do ator mantinham-se intatas, o que gerou discussões entre os fãs sobre o contraste na aparência.

Além disso, vale ressaltar que a nova versão da novela trouxe mudanças significativas em relação à história original. Na versão de 1988, Afonso não enfrentava a doença, e a autora Manuela Dias introduziu esse elemento dramático no enredo. Nesse novo contexto, a única chance de Afonso sobreviver depende de um transplante de seu irmão Leonardo, que foi dado como morto. Odete Roitman, mãe de Afonso, que manteve esse segredo por tantos anos, agora se vê diante do dilema de revelar a verdade.

Por fim, a novela “Vale Tudo” tem 173 capítulos confirmados e continuará sendo exibida até 17 de outubro de 2025. Após seu término, a emissora apresentará “Três Graças”, uma nova trama criada por Aguinaldo Silva, que contará com as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis centrais. Essa abordagem reflete a estratégia da emissora de revisitar sucessos do passado, como “Vale Tudo”, ao mesmo tempo em que investe em novas produções para equilibrar a nostalgia com a inovação na teledramaturgia.