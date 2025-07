Prazo para solicitar gratuidade no Concurso Unificado encerra hoje

A lista de candidatos que conseguiram isenção de pagamento será divulgada na próxima quinta-feira, dia 10. Aqueles que tiverem seu pedido negado terão um prazo de dois dias úteis para apresentar um recurso e tentar reverter a decisão.

Para solicitar a isenção, são necessários documentos específicos, que variam de acordo com a categoria do candidato:

Doadores de medula óssea: É preciso apresentar um documento de identidade com foto e o comprovante de doação, que deve incluir a data da coleta, o nome e a assinatura do responsável, além da data de emissão. Inscritos no CadÚnico: Não é necessário enviar documentos, pois a Fundação Getulio Vargas (FGV) fará a validação das informações diretamente com o órgão responsável. Candidatos ao Prouni e Fies: Assim como os cadastrados no CadÚnico, não precisam anexar documentos, pois a FGV realizará a verificação automaticamente através dos seus sistemas.

Os arquivos que devem ser enviados precisam estar em formatos como JPG, JPEG, PNG ou PDF, com um limite de tamanho de 5 MB. Os candidatos que não conseguissem a isenção terão opções de pagamento, podendo optar por Pix, cartão de crédito ou pelo Boleto GRU, que deve ser pago exclusivamente pelo Banco do Brasil, utilizando a plataforma PagTesouro.

Os candidatos que se inscreverem poderão escolher mais de um cargo. As oportunidades estão organizadas em nove blocos temáticos, permitindo que os participantes concorram a diferentes vagas dentro do mesmo bloco com uma única inscrição. Esta estrutura visa facilitar a participação dos candidatos e aumentar suas chances de obter uma vaga.

Além disso, é importante destacar que as inscrições são abertas para candidatos com salários de até R$ 16 mil, abrangendo uma ampla gama de oportunidades profissionais.