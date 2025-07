Êxodo de brasileiros atinge recorde em 2025 com imigração em massa

O Brasil está passando por um fenômeno interessante: cada vez mais brasileiros estão se mudando para o exterior em busca de oportunidades melhores. A previsão é que, em 2025, o número de cidadãos deixando o país chegue a um novo recorde.

Recentemente, o youtuber Ricardo Molina comentou sobre essa onda migratória no seu canal, mencionando que ela está crescendo principalmente entre milionários, profissionais qualificados e até gente comum. Ele se baseou em dados de consultorias e órgãos oficiais, ressaltando que essa tendência já vinha se desenhando nos últimos anos.

Atualmente, cerca de 5 milhões de brasileiros vivem fora do Brasil. Os Estados Unidos são o principal destino, seguidos de Portugal, onde mais de 500 mil brasileiros estão estabelecidos. Mas não é só em países distantes que essa busca por novas oportunidades acontece; vizinhos como Uruguai e Paraguai também têm atraído muitos brasileiros, principalmente devido a vantagens fiscais e custo de vida mais acessível.

Êxodo de brasileiros ganha força em 2025

O relatório da consultoria Henley Partners, mencionado por Molina, coloca o Brasil entre as nações com um fluxo intenso de emigrantes. Em particular, investidores com patrimônio acima de 1 milhão de dólares, empresários e profissionais especializados estão liderando essa mudança, enquanto trabalhadores em busca de vagas no exterior estão também se somando ao movimento.

Os dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que, somente em 2025, o Brasil deve perder cerca de 100 milionários investidores. Para profissionais qualificados e trabalhadores, a expectativa é de que mais de 10 mil brasileiros migrem para os Estados Unidos neste ano.

Motivos da fuga de brasileiros: segurança e economia

Entre os muitos motivos para essa busca por novas terras, Molina destaca a insegurança pública, que preocupa especialmente os mais abastados, e a carga tributária elevada, que complica a vida de quem deseja empreender. Outro fator relevante é a perda do poder de compra causada pela inflação, que faz com que as pessoas sintam que seus salários não estão acompanhando a oscilação dos preços.

“É comum ouvir relatos de brasileiros que, apesar do esforço, veem sua renda sendo corroída pela inflação. Isso faz com que muitos procurem alternativas fora do Brasil”, comenta Molina. Além disso, muitos buscam maior qualidade nos serviços públicos e um ambiente de negócios mais favorável, como o que a Itália está oferecendo a investidores estrangeiros.

Para muitos, a perspectiva de melhores oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional também é um dos principais fatores motivadores.

Destinos preferidos por milionários e trabalhadores comuns

Uma surpresa no levantamento da Henley Partners é que, em 2025, os Emirados Árabes Unidos, especialmente Dubai, estão se tornando o queridinho dos milionários que decidem deixar seus países de origem. Para trabalhadores em busca de emprego, os Estados Unidos ainda estão no topo, apesar de mudanças em suas políticas de imigração.

Enquanto países como o Reino Unido devem perder cerca de 15 mil milionários, a situação da China é parecida, com cerca de 7.500 saídas. O Brasil se destaca na sexta posição no ranking global, mas com uma previsão que mostra um cenário cada vez mais preocupante.

Novos caminhos para imigração legal de brasileiros

Mesmo com este cenário de restrições, Molina ressalta que, para vistos de trabalho e investidores, as portas continuam abertas. A fiscalização aumentou para vistos de turista e estudante, mas a demanda por mão de obra qualificada não diminuiu. Um exemplo disso é a nova legislação no Texas, que facilita a atuação de médicos estrangeiros nos Estados Unidos.

Atualmente, os vistos mais procurados pelos brasileiros incluem o EB2 NW (para profissionais com habilidades excepcionais), o EB1A (para talentos extraordinários) e o EB3, que é uma opção acessível para quem não possui qualificações específicas.

Molina destaca que o visto EB3 se tornou uma alternativa viável para quem quer emigrar legalmente, evitando os perigosas travessias, e possibilitando vagas em setores como fast food, logística e hotelaria.

Mudança no perfil dos brasileiros que deixam o país

Se olharmos para algumas décadas atrás, os brasileiros que emigravam eram, em sua maioria, pessoas em busca de trabalho temporário, enviando recursos de volta para casa. Cidades como Governador Valadares, conhecida por suas remessas, exemplificam essa realidade.

Hoje, a história é diferente. Médicos, engenheiros, advogados e profissionais de tecnologia estão se tornando cada vez mais comuns entre os que optam por viver fora. Com a evolução das políticas de recrutamento, até trabalhadores menos qualificados têm conseguido empregos formais, sem recorrer a meios arriscados.

Segundo levantamento de Molina, o aumento da migração qualificada começou por volta de 2017 e continua crescendo. No ano passado, mais de 15 mil brasileiros se tornaram cidadãos americanos, indicando um aumento no interesse por novos horizontes.

Este movimento é um reflexo de uma busca constante por qualidade de vida e segurança, que parece seguir crescendo nos próximos anos.