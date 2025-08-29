Praia badalada no Nordeste atrai turistas e encanta Neymar

Maragogi, no litoral norte de Alagoas, se firmou como um dos destinos mais procurados do Brasil. Conhecida como o “Caribe brasileiro”, essa cidade combina paisagens de tirar o fôlego com um crescimento impulsionado pelo turismo de alto padrão e grandes investimentos.

Localizada a apenas 125 km de Maceió, Maragogi é famosa por suas águas cristalinas, areias brancas e coqueirais exuberantes. As praias de São Bento, Antunes, Barra Grande, Peroba e Burgalhau estão entre as mais conhecidas e atraem turistas em busca de tranquilidade e beleza natural.

As piscinas naturais da região, chamadas de “Galés”, estão a cerca de 6 km da costa. Elas são um verdadeiro convite para mergulhos, onde é possível observar recifes de corais e cardumes de peixes coloridos. O turismo aqui é o motor da economia local, gerando aproximadamente 6 mil empregos diretos, um dado que reflete a transformação da cidade.

Além do sol e do mar, Maragogi também oferece opções de ecoturismo. Trilhas pela Mata Atlântica, como a Trilha do Visgueiro, e passeios pelos rios Maragogi e Salgado são algumas das atividades que encantam os visitantes.

Área de proteção ambiental abriga rica biodiversidade

Maragogi faz parte da APA Costa dos Corais, a segunda maior barreira de corais do mundo, com 135 km de extensão. Essa área protegida abriga ambientes vitais, como restingas e manguezais, que são essenciais para a sobrevivência de diversas espécies marinhas, incluindo os peixes-boi-marinho.

Criada em 1997 e gerida pelo ICMBio, a conservação dessa área é fundamental, mas há preocupações. Entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, os recifes rasos da região sofreram perdas sérias, com mortalidade de até 90% dos corais devido ao branqueamento, fenômeno que vem sendo agravado pela poluição e pelas mudanças climáticas. Isso não afeta apenas a biodiversidade local, mas também a pesca artesanal e o turismo, que dependem dessa riqueza natural.

Infraestrutura cresce com foco no turismo

Com a demanda crescente, Maragogi está passando por melhorias em sua infraestrutura. Um novo aeroporto regional, com investimento de R$ 400 milhões, está em construção desde 2021 e promete facilitar a chegada de turistas à região. Também foram anunciados cinco novos hotéis ao longo da costa, o que deve aumentar ainda mais a capacidade de recebimento de visitantes.

Além disso, melhorias nas estradas estão sendo implementadas, com um aporte de R$ 23,95 milhões, visando o desenvolvimento turístico e agrícola do local.

Investimento bilionário de Neymar promete transformar Maragogi

Nos últimos anos, investidores têm direcionado olhares para Maragogi. A Due Incorporadora, em colaboração com a empresa de Neymar Jr., lançou o projeto “Rota Due Caribe Brasileiro”, que incluirá 28 empreendimentos até 2037. O potencial de vendas é estimado em até R$ 7,5 bilhões, abrangendo não só Maragogi, mas também localidades como Japaratinga e Porto de Galinhas.

O projeto visa atrair um público de alto padrão, com opções que vão de estúdios compactos a apartamentos de até seis quartos, com preços que variam de R$ 300 mil a R$ 6 milhões.

Desenvolvimento traz oportunidades e desafios ambientais

Esse crescimento traz tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, Maragogi pode se beneficiar com a geração de empregos e a valorização do turismo, especialmente após a conclusão do novo aeroporto. O Valor Adicionado Bruto (VAB) per capita da cidade já é de cerca de R$ 9.907, segundo dados recentes.

Por outro lado, o aumento do fluxo de turistas e a expansão imobiliária impõem uma pressão maior sobre os ecossistemas da região. O branqueamento de corais e a poluição demandam ações urgentes para garantir que a área continue a ser um destino viável e sustentável.

Maragogi se destaca no turismo nacional e internacional

A cidade está aproveitando um aumento geral no turismo no Nordeste brasileiro. O litoral norte de Alagoas tem atraído visitantes de países como Itália, EUA, Alemanha e Argentina. Com as melhorias no aeroporto de Maceió e no setor hotelaria, Maragogi se posiciona como o segundo polo turístico de Alagoas, atrás apenas da capital, oferecendo águas mornas e cenários de tirar o fôlego, dignos do Caribe.

Medidas para preservar o “Caribe brasileiro”

Em fevereiro de 2025, o governo federal ampliou a APA Costa dos Corais, reforçando a necessidade de preservação e manejo ambiental. Especialistas falam sobre a importância de uma abordagem sustentável para evitar que a região se torne um “cemitério submerso”.

Maragogi se destaca não apenas por sua beleza natural, mas também pelos investimentos em infraestrutura e pelo crescimento do turismo. No entanto, para continuar sendo conhecido como o “Caribe brasileiro”, será essencial encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental, principalmente em relação aos delicados ecossistemas de corais.