Por que ‘Andor’ não teve indicações no Emmy?

O anúncio das indicações para o Emmy 2025 trouxe algumas surpresas agradáveis, como as duas nomeações para a série cult Somebody Somewhere, que encerra sua temporada. No entanto, uma grande omissão chamou a atenção dos fãs: a série Andor, da Disney+, embora reconhecida nas categorias de melhor série dramática, roteiro, direção e ator convidado para Forest Whitaker, não teve outros membros do seu excepcional elenco indicados.

A série Andor apresenta um vasto elenco, composto por espiões, rebeldes, vilões do império e políticos, o que pode ter dificultado a escolha dos votantes. No entanto, outras séries com elencos extensos, como The White Lotus, Severance e The Pit, conseguiram indicar múltiplos atores. Assim, parece que Andor ficou de fora por não haver espaço suficiente nas categorias de atuação.

Entre os talentos do elenco, Genevieve O’Reilly se destaca como personagem intensa e complexa, representando uma plutocrata que abandona suas comodidades por um ideal. Sua atuação é um reflexo da inteligência e sofisticação que permeiam Andor. Um dos momentos marcantes de sua performance foi ao lado de Stellan Skarsgård, que interpreta o mestre construtor da rebelião com uma profundidade impressionante, mostrando uma transição entre a obediência cordial e uma convicção sombria nos momentos de crise.

Os vilões da série também merecem menção. Denise Gough, em sua interpretação de Dedra, representa uma ambição mal direcionada, enquanto Kyle Soller retrata um ex-acólito do império que começa a questionar seus métodos. Ambos entregam atuações memoráveis que enriquecem a narrativa.

Além dessas, muitos outros membros do elenco de Andor também poderiam ser destacados. Josie Walker, por exemplo, interpretou uma curadora profética em uma cena de forte impacto emocional. O conjunto de atuações na série é notável e o reconhecimento adicional por meio de nomeações teria sido uma forma justa de celebrar o trabalho de todos.

Por outro lado, mais indicações aos atores também representariam um reconhecimento da relevância e poder da série. Curiosamente, apesar de Andor ser parte do universo de Star Wars, ela se destaca como uma resposta impactante à crise política atual, abordando temas de resistência contra a opressão de maneira envolvente e emocionante. A série combina entretenimento de qualidade com uma mensagem clara e urgente, o que a torna única no cenário contemporâneo.

Embora a série tenha recebido quatorze indicações, a ausência de nomeações para mais membros do elenco deixou um sentimento de que mais reconhecimento poderia ter sido dado a este trabalho notável.