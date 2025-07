Capinha de celular que imita pele humana e resiste ao sol

Uma nova inovação está chamando atenção entre os amantes de tecnologia e saúde: uma capinha de celular que imita a textura da pele humana e simula queimaduras solares em tempo real. Essa ideia criativa busca alertar sobre a importância da proteção solar, transformando um acessório do dia a dia em uma ferramenta de conscientização.

Um alerta criativo contra os raios UV

Conhecida como Skincase, a capinha foi desenvolvida pelo pesquisador Marc Teyssier, em parceria com a Virgin Media O2. A proposta é bem direta: lembrar os usuários sobre a necessidade de se proteger do sol.

Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas costumam olhar para o celular com frequência quando os índices de radiação UV estão altos, mas muitas vezes esquecem de aplicar protetor solar. A Skincase entra neste cenário como um alerta visual.

Queima como pele real

Quando exposta à luz do sol, a Skincase muda de cor, imitando a queimadura solar. Produzida com silicone e materiais que reagem aos raios UV, a aparência da capinha é surpreendentemente realista. Teyssier utilizou impressão 3D e técnicas manuais para criar uma textura que simula até as rugas da pele.

Ele explica que seu trabalho busca conectar a vida digital ao bem-estar físico. Para ele, a Skincase exemplifica como a tecnologia pode ajudar a promover a conscientização em relação à saúde.

Chris Hindennach, da Virgin Media O2, acrescenta que a capinha foi pensada especialmente para os turistas, que usam seus celulares com frequência durante as férias. O objetivo é mostrar, de forma rápida e visual, os danos potenciais que a exposição solar pode causar à pele.

O protótipo está disponível em três tons que reagem de maneira semelhante aos raios UV, trazendo uma experiência ainda mais realista. Vale mencionar que Teyssier já é conhecido por suas criações envolvendo pele sintética; em 2019, ele apresentou uma tecnologia que simulava o toque humano em dispositivos móveis.

Protótipo ainda sem venda

Por enquanto, a Skincase é apenas um protótipo e não pode ser comprada. Com o verão forte se aproximando em diversas partes do mundo, essa capinha serve como um lembrete valioso dos riscos da exposição excessiva ao sol.