Por que a ‘Hawkgirl’ de ‘Superman’ parece tão familiar?

Isabela Merced É a Hawkgirl em “Superman”

A nova versão do filme "Superman", dirigida por James Gunn e com estreia prevista para esta sexta-feira, apresenta a atriz Isabela Merced no papel da metahumana Hawkgirl. Este é o primeiro filme produzido pela nova direção da DC Studios, liderada por Gunn e Peter Safran.

No enredo, o Superman, interpretado por David Corenswet, enfrenta desconfianças da sociedade e do governo devido à sua origem kryptoniana. Essas suspeitas surgem por causa de um plano do bilionário Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, que deseja neutralizar Superman para implementar seus planos criminosos pelo mundo.

Desesperada por aliados, Lois Lane, papel de Rachel Brosnahan, busca o apoio de outros metahumanos, incluindo o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Mr. Terrific (Edi Gathegi) e Hawkgirl (Isabela Merced), para salvar o Superman e revelar a verdade sobre Luthor.

Quem É Isabela Merced?

Isabela Merced, nascida Isabela Moner em 2001, começou sua trajetória artística em 2014, com um papel na série "Growing Up Fisher", da NBC. Depois, atuou em "100 Things To Do Before High School", uma produção da Nickelodeon que ficou no ar de 2015 a 2016.

Nos cinemas, Merced participou de diversos filmes notáveis. Seu currículo inclui "Transformers: The Last Knight" (2017), "Sicario: Day of the Soldado" (2018), "Instant Family" (2018), "Dora e a Cidade Perdida" (2019), uma adaptação em live-action do famoso desenho "Dora, a Aventureira", e a nova versão de "O Pai da Noiva", lançada em 2022 na HBO Max.

Além disso, Merced é conhecida por papéis em produções como:

“Let It Snow” (2019) : Neste filme da Netflix, Isabela interpreta Julie, que começa uma amizade com um cantor pop durante uma viagem de trem na véspera de Natal.

“Sweet Girl” (2021) : Nesta produção, ela interpreta Rachel, filha do personagem Ray, vivido por Jason Momoa. Eles se veem forçados a fugir após Ray investigar um executivo farmacêutico corrupto, colocando suas vidas em risco.

“Madame Web” (2024) : Isabela, junto com Sydney Sweeney e Celeste O’Connor, atua como Anya, uma das jovens mulheres que se tornam super-heroínas.

“Alien: Romulus” (2024) : Nela, Merced interpreta Kay, parte de uma equipe que desperta Xenomorfos a bordo de uma nave abandonada.

“The Last Of Us” – Temporada 2 (2025): Isabela será Dina, a namorada de Ellie, na aclamada série da HBO Max, que continua a narrativa em um mundo pós-apocalíptico.

"Superman", com David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult e Isabela Merced no elenco, já está disponível em cinemas de todo o Brasil.