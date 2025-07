Pedro Pascal se destaca em Tom Ford para ‘Os Quatro Fantásticos’

Na noite de ontem, Pedro Pascal participou da estreia de The Fantastic Four: First Steps em Londres, no BFI IMAX Waterloo. O ator foi recebido ao lado de seus colegas de elenco, destacando-se pelo estilo na escolha de sua roupa, assinada pelo designer Tom Ford.

Diferente do que mostrou em Berlim, onde optou por looks mais descontraídos, em Londres Pedro adotou uma estética mais formal com um terno escuro, composto por um blazer de jacquard com estampas de bolinhas. A riqueza do tecido e o corte preciso do terno garantiram um visual sofisticado e de bom gosto.

Um detalhe que chamou atenção foi o lenço de seda com padrão paisley, que trazia tons de azul, remetendo à paleta de cores do filme e criando uma harmonia com seus co-stars. Ao contrário do esperado, Pedro escolheu óculos com lentes laranja, criando um toque inusitado ao visual. Para completar, ele usou botas pretas de bico fino, também da marca Tom Ford, que adicionaram um toque moderno ao conjunto.

A estilista responsável por esse look foi Jamie Mizrahi, que soube equilibrar elegância e originalidade na escolha dos acessórios e na combinação de cores. O resultado foi um visual que se destacou na estreia, refletindo a personalidade do ator e a proposta do evento.