Ponte colorida no Brasil transforma cidade em destino turístico

No litoral do Paraná, a cidade de Paranaguá ganhou uma nova cara com uma intervenção artística que transformou uma ponte em um dos principais pontos turísticos da região. No mês de maio de 2025, a passarela que liga o centro histórico à Ilha dos Valadares foi revestida com uma pintura vibrante de 1,5 mil metros quadrados, passando a ser chamada de “ponte mais colorida do mundo”. Essa mudança não só embelezou a área, mas também já está atraindo turistas, aquecendo a economia local.

A ponte, que tem 294 metros de extensão, antes era apenas um trajeto para pedestres e ciclistas. Agora, ela se tornou um símbolo da identidade cultural dos parnanguaras. É um espaço onde a arte encontra a funcionalidade e resgata a essência da cidade.

Projeto Andada transforma ponte em obra de arte

A ação, conhecida como “Projeto Andada”, foi organizada pelo coletivo Paranaguá Mais Cores e envolveu a colaboração de aproximadamente 300 pessoas, entre artistas voluntários e moradores da cidade. Em mutirões realizados no final de abril, eles trabalharam até durante a noite para que o tráfego não fosse interrompido. Além da pintura, houve limpeza dos manguezais, e toda a criatividade foi inspirada na rica cultura caiçara, incluindo elementos simbólicos como caranguejos.

Iniciativa cultural recebe apoio institucional e comunitário

O principal objetivo do projeto era requalificar a passarela e transformá-la em um espaço que promovesse o convivência e o pertencimento da comunidade. Gio Negromonte, advogado e artista, destacou que, segundo suas pesquisas, essa é a maior intervenção urbana colorida conhecida até hoje, consolidando a ponte como a mais extensa do mundo nesse aspecto.

Para viabilizar essa transformação, o projeto recebeu apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, além de parcerias com empresas locais e a Prefeitura, que cuidou da logística.

A participação da ONG Guardiões dos Manguezais também foi importante, trazendo a consciência ambiental para a ação.

Turismo cultural cresce com nova atração no litoral do Paraná

Após a inauguração da pintura, o Governo do Paraná e a Adetur Litoral notaram um aumento significativo no fluxo de visitantes, especialmente turistas internos. Irapuan Cortes, diretor do programa Viaje Paraná, comentou que a obra fortalece o turismo cultural e comunitário da região.

Patrícia Assis, representante da Adetur, destacou que a ação é um verdadeiro “salto na valorização do Litoral”. Com mais visitantes circulando por Paranaguá, o comércio local – que inclui bares, restaurantes e lojas de artesanato – também está vendo uma melhora nas vendas. A ponte se tornou não só um meio de passagem, mas um palco perfeito para fotos e eventos, ampliando sua visibilidade nas redes sociais.

Paranaguá resgata identidade cultural com arte urbana

Fundada em 1648, Paranaguá é a cidade mais antiga do estado e um importante polo histórico turístico. Com cerca de 140 mil habitantes, a cidade tem seu porto como base econômica, mas o turismo vem crescendo, impulsionado por atrações naturais como a Ilha do Mel e eventos culturais, como a Festa de Nossa Senhora do Rocio.

A ponte da Ilha dos Valadares, antes utilitária, agora combina grafismos coloridos que representam a natureza e a cultura caiçara, resgatando referências regionais e conferindo um valor simbólico à área.

Logística e mutirões permitiram ação colaborativa

A intervenção foi realizada em várias etapas, começando com a preparação do local desde o dia 23 de abril e passando pela pintura manual durante uma semana, culminando em um grande mutirão no feriado de 1º de maio. Cerca de 70 a 80 pessoas participaram por turno, sempre sob supervisão para garantir a segurança de todos.

Os voluntários também puderam provar um pouco da culinária local, com a preparação de barreado, um prato típico da região, promovendo ainda mais a integração cultural.

A escolha do Dia do Trabalhador para a pintura foi significativa, unindo os trabalhadores e artistas em um esforço coletivo que ligou a arte à vida cotidiana dos moradores da ilha.

Comunidade transforma espaço urbano em patrimônio cultural

Para os organizadores, o resultado vai muito além da transformação visual. A ponte se tornou um marco de autoestima e pertencimento para a comunidade. Negromonte destacou que o sucesso da obra, que teve extensão de 1,5 a 1,7 mil m², só foi possível graças ao engajamento da população e a uma logística bem planejada, incluindo o uso de drones para visualizar os traçados.

O que antes era uma passagem qualquer agora se converteu em um ponto de encontro vibrante, repleto de história e significado. Embora não haja planos imediatos para novas intervenções em outras áreas, o êxito deste projeto pode inspirar ações semelhantes em outras cidades litorâneas do Paraná.

A reestruturação da ponte da Ilha dos Valadares não apenas embeleza o espaço urbano: ela une arte, cultura e sustentabilidade, gerando impactos econômicos e sociais significativos na cidade de Paranaguá.