BR sem sinal: rodovia brasileira terá cobertura de celular completa

A rodovia BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, vai receber uma grande novidade: até dezembro de 2025, ela terá cobertura total de telefonia celular 4G. Essa informação foi divulgada pela concessionária Nova 381, e promete melhorar muito a conectividade na região.

Serão instaladas 26 torres ao longo do percurso, o que significa que as áreas sem sinal, conhecidas como “áreas de sombra”, serão completamente eliminadas. Isso é especialmente importante para quem viaja pela estrada, pois vai facilitar a comunicação em momentos de emergência.

O acesso a esse serviço será gratuito por meio do aplicativo Nova 381. Assim, motoristas e passageiros poderão se conectar à internet tanto em áreas urbanas quanto rurais ao longo dos 303,4 km da rodovia.

Torres “TREM” na BR-381

Essas 26 torres, chamadas de TREM (Torres de Radiofrequência de Espectro Multiplexado), foram nomeadas em homenagem ao termo regional. No momento, mais de 20 equipes estão trabalhando simultaneamente na instalação das torres, com previsão de finalização até dezembro deste ano.

Além da expansão da cobertura 4G, o projeto traz melhorias adicionais. O aplicativo Nova 381 não só oferecerá sinal estável, como também fornecerá informações sobre as condições da pista e suporte emergencial.

Uma Pitada de História

A BR-381 tem uma rica história, que remonta ao século XVII. Originalmente, a rodovia era um caminho utilizado por indígenas, missionários e bandeirantes. Em homenagem ao padre bandeirante Fernão Dias, que buscava esmeraldas na região, a rodovia recebeu o nome “Fernão Dias”.

Finalmente pavimentada e inaugurada nos anos 1950 durante o governo de Getúlio Vargas, a rodovia ganhou a conclusão do traçado entre BH e São Paulo em 1961.

Rodovia da Morte

Apesar da duplicação realizada em 2002 entre BH e São Paulo, o trecho mineiro da BR-381 ainda é conhecido como a “rodovia da morte”. Isso se dá devido ao seu traçado sinuoso, à falta de acostamento e ao elevado número de acidentes graves. Entre 2018 e 2023, foram registrados cerca de 3.960 acidentes, resultando em 420 mortes. E apenas em 2023, o número de acidentes nesse trecho foi de 2.641, com 171 fatalidades.

Investimentos e Melhorias

Com a nova concessão, que será gestionada pela Nova 381, estão previstos investimentos de R$ 9,3 bilhões em um período de 30 anos. Esses valores não apenas visam a implementação do sinal de celular, mas também a duplicação de 106 km da rodovia, a construção de 23 passarelas, cinco praças de pedágio e áreas de descanso para caminhoneiros.

Além disso, haverá a instalação de sistemas de controle operacional 24 horas, o que deve trazer mais segurança para quem transita pela rodovia.

A Ponte “Velha” e o Desenvolvimento Industrial

No Vale do Aço, a antiga ponte sobre o rio Piracicaba, conhecida como “ponte do diabo”, foi inaugurada em 1947. Após reformas, ela foi liberada para caminhões apenas em 2013, e totalmente reaberta em janeiro de 2020. Essa estrutura foi inicialmente projetada para facilitar o escoamento da produção da antiga Acesita, que hoje é a Aperam.

Conexões Premidas

Outros projetos semelhantes, como os da Ecovias do Araguaia, já receberam prêmios pela expansão do sinal 4G em rodovias federais, beneficiando milhares de pessoas ao longo de mais de 850 km. Minas Gerais pode seguir o mesmo caminho e se beneficiar desse investimento em tecnologia.

Trajeto, Tráfego e Economia na BR-381

Com 1.185 km de extensão, a BR-381 atravessa três estados: Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, passando por 21 cidades somente no trecho mineiro. Essa rodovia é responsável por cerca de 43% da economia do estado e escoa 3 milhões de toneladas de produtos agrícolas por ano, além de registrar aproximadamente 15 mil veículos diariamente.

Curiosidades que Você Não Sabia sobre a BR-381

Você sabia que o percurso entre BH e SP foi duplicado após oito anos de obras, com inauguração em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso? A famosa “ponte do diabo”, por sua vez, ficou conhecida por causa do grande número de acidentes registrados nas suas proximidades.

Embora a rodovia tenha suas curvas e trechos sinuosos, faixas adicionais e áreas de escape deverão oferecer mais segurança aos motoristas, especialmente em locais críticos como Nova Era e Ipatinga, onde a visibilidade pode ser comprometida pela neblina.

Com essa atualização, a BR-381 está prestes a se tornar mais segura, conectada e moderna, unindo um rico passado histórico a um futuro promissor.